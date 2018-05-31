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中央社

議員地檢申告花博圖利 中市府：無違法

中央社2018/05/31 11:23
中央社 地方 / NOWnews
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（中央社記者蘇木春、郝雪卿台中31日電）國民黨多名市議員今天到台中地檢署申告台中市政府，辦理台中花博售票涉嫌背信與圖利罪；市府表示，售票業務在招標時，契約與招標需求都是公開資訊，沒有違法問題。

台中市議會中國國民黨團書記長李中、執行長顏麗敏與市議員劉士州、楊正中、朱暖英，到台中地方法院檢察署按鈴，申告台中市長林佳龍與台中市政府交通局長王義川涉嫌背信與圖利罪。

李中說，台中市政府舉辦台中花博，在門票銷售違反預算法，市府應先收費後再編列預算支付給廠商，但市府卻先由業者收錢，結算後再交費用給市府；此外，近日坊間傳出台中花博售票價格，與市議會收到的花博售票公告標準不符，他們認為市府隱匿花博銷售相關資訊，涉嫌圖利業者。

李中指出，台中市議會國民黨團在進行花博卡與門票審議過程中，議會都拿不到市府與得標廠商間的合約書，只有資訊有限的服務建議書內容，沒有辦法了解全盤，無法進行監督工作，希望透過司法單位對花博門票案進行調查。

台中市政府發布新聞稿表示，售票業務在招標時，契約及招標時的需求計畫書都一直攤在陽光下，公開招標時也是公開資訊，所有廠商都清楚知道各項招標需求，包括售票必須繳回的新台幣120元都是公開資訊。

台中市交通局長王義川表示，大宗售票是國內外大型活動收入主要來源，台中花博也設有大宗購票機制，轉售給旅行社、旅行團或是飯店等，目的是吸引更多遊客來看花博，台中花博大宗售票單價介於135至150元間，廠商除每張繳市庫120元外，需自行負擔售票通路費用及風險，相關規定都隨標案上網公告，任何廠商得標都依相同規範辦理，沒有違反預算法的問題。

對於台中市議會國民黨團的控告，民主進步黨團也在市議會召開記者會指出，花博的成功是台中市的驕傲，卻遭選舉操作極力抹黑，假監督之名，行造謠之實，請國民黨團適可而止，大家一起合力辦好花博才是。最後所有議員並高喊「支持花博，停止抹黑」。（編輯：梁君棣）1070531

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