議員地檢申告花博圖利 中市府：無違法

李中說，台中市政府舉辦台中花博，在門票銷售違反預算法，市府應先收費後再編列預算支付給廠商，但市府卻先由業者收錢，結算後再交費用給市府；此外，近日坊間傳出台中花博售票價格，與市議會收到的花博售票公告標準不符，他們認為市府隱匿花博銷售相關資訊，涉嫌圖利業者。

（中央社記者蘇木春、郝雪卿台中31日電）國民黨多名市議員今天到台中地檢署申告台中市政府，辦理台中花博售票涉嫌背信與圖利罪；市府表示，售票業務在招標時，契約與招標需求都是公開資訊，沒有違法問題。

李中指出，台中市議會國民黨團在進行花博卡與門票審議過程中，議會都拿不到市府與得標廠商間的合約書，只有資訊有限的服務建議書內容，沒有辦法了解全盤，無法進行監督工作，希望透過司法單位對花博門票案進行調查。

台中市政府發布新聞稿表示，售票業務在招標時，契約及招標時的需求計畫書都一直攤在陽光下，公開招標時也是公開資訊，所有廠商都清楚知道各項招標需求，包括售票必須繳回的新台幣120元都是公開資訊。

台中市交通局長王義川表示，大宗售票是國內外大型活動收入主要來源，台中花博也設有大宗購票機制，轉售給旅行社、旅行團或是飯店等，目的是吸引更多遊客來看花博，台中花博大宗售票單價介於135至150元間，廠商除每張繳市庫120元外，需自行負擔售票通路費用及風險，相關規定都隨標案上網公告，任何廠商得標都依相同規範辦理，沒有違反預算法的問題。

對於台中市議會國民黨團的控告，民主進步黨團也在市議會召開記者會指出，花博的成功是台中市的驕傲，卻遭選舉操作極力抹黑，假監督之名，行造謠之實，請國民黨團適可而止，大家一起合力辦好花博才是。最後所有議員並高喊「支持花博，停止抹黑」。（編輯：梁君棣）1070531