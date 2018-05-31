丁守中：呂秀蓮若參選可獲中間選民支持

（中央社記者劉建邦台北31日電）國民黨台北市長參選人丁守中今天說，前副總統呂秀蓮是否脫黨參選還不明朗，若呂參選，參選人都會受影響，因呂過去堅持民主和管中閔案發言，會受綠營和中間選民支持。

丁守中上午接受廣播節目「蔻蔻早餐」專訪，主持人周玉蔻詢問丁守中，民進黨提名立委姚文智為市長參選人，呂秀蓮昨天透過辦公室發聲明「道不同，不相為謀！ByeBye！民進黨！」外界揣測呂可能有意脫黨參選。

丁守中表示，呂秀蓮脫黨參選的狀況還不明朗，成為具體事實後才會仔細分析，且呂日前也建請教育部依法聘任管中閔為台大校長以及過去對台灣民主的堅持，若她參選，研判會拿到中間選民和綠營支持者的選票，參選人都會受到部分影響。