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台股盤中—權值股回神力挺多方 指數一舉收復月線、季

鉅亨網2018/05/31 11:32
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義大利政局動盪風險現轉機，帶動美股周三反彈超過 300 點，台股今 (31) 日開盤也跳空開高，在台積電等大型權值股回神，金融股與台塑、台塑化等傳產權值股力挺多方下，指數開高震盪，惟上檔遇十日線反壓，盤中漲幅收斂，雖收復昨日失守的月線與季線關卡，但盤中 10900 點得而復失，預估今日成交量 1600 億元。

台股今日以上漲 34.96 點、10856.03 點開出，盤中最高為 10909.61 點；櫃買市場則以 155.48 點開出，盤中最高來到 157.27 點。

從蘋概三雄表現來看，台積電為三雄中表現最強勢者，一改昨日頹勢，今日早盤開高震盪走高，力守前波低點之上，盤中上漲逾 0.23%、來到 221.5 元；大立光早盤開高不久後隨即下挫，失守 4200 元大關，盤中跌幅約 0.83%、來到 4165 元，力守五日線；鴻海也同樣在盤中由紅翻黑，失守五日線與月線，跌幅約 0.46%，來到 87 元。

PCB 族群燿華與嘉聯益今日盤後將納入 MSCI(明晟) 小型成分股，買盤積極卡位，2 檔個股早盤爆量勁揚，耀華盤中大漲逾 7%，嘉聯益也有超過 3% 的漲幅，PCB 族群同步衝鋒，富喬盤中強攻漲停價 19.8 元鎖住，台燿也大漲逾 4%。

富喬相關權證。資料來源：鉅亨網整理富喬相關權證。資料來源：鉅亨網整理

矽晶圓族群持續受惠漲價題材，合晶大漲超過 6.7%，中美晶與環球晶也有超過 2% 的漲幅，台勝科則是在利多匯聚下，大漲近 7%，盤中一度站上 10 年新高價 181 元。

以族群來看，玻璃族群最為強勢，上漲約 2.6%，其次為油燃與紡織族群，表現最為弱勢的水泥、百貨類股；櫃買市場則以電零及半導體族群表現最佳，上漲逾 1.8%，唯一在盤下遊走的則為紡織族群。

法人指出，受到 MSCI 半年度調整將於盤後生效影響，加上中美貿易戰持續延燒，指數上檔有壓，而隨時序進入股東會旺季，指數有望持續高檔震盪整理格局，不過，今日為 MSCI 調整成分股生效前的最後交易日，須留意尾盤指數波動可能較大。

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