台股盤中—權值股回神力挺多方 指數一舉收復月線、季

義大利政局動盪風險現轉機，帶動美股周三反彈超過 300 點，台股今 (31) 日開盤也跳空開高，在台積電等大型權值股回神，金融股與台塑、台塑化等傳產權值股力挺多方下，指數開高震盪，惟上檔遇十日線反壓，盤中漲幅收斂，雖收復昨日失守的月線與季線關卡，但盤中 10900 點得而復失，預估今日成交量 1600 億元。

台股今日以上漲 34.96 點、10856.03 點開出，盤中最高為 10909.61 點；櫃買市場則以 155.48 點開出，盤中最高來到 157.27 點。

從蘋概三雄表現來看，台積電為三雄中表現最強勢者，一改昨日頹勢，今日早盤開高震盪走高，力守前波低點之上，盤中上漲逾 0.23%、來到 221.5 元；大立光早盤開高不久後隨即下挫，失守 4200 元大關，盤中跌幅約 0.83%、來到 4165 元，力守五日線；鴻海也同樣在盤中由紅翻黑，失守五日線與月線，跌幅約 0.46%，來到 87 元。