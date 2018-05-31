美砸2兆打造飛彈防禦系統 列第4貴武器

這也達成了前總統歐巴馬政府為五角大廈設定的目標，將部署在加州與阿拉斯加的攔截器數量從30座增加到44座。

彭博（Bloomberg）報導，今天公布的一份年度報告指出，由波音公司（Boeing）管理這個系統，去年完成首次改良式攔截飛彈試射，「成功攔截一枚洲際彈道飛彈的代表標靶」。

（中央社華盛頓30日綜合外電報導）根據美國國會稽核處（GAO），為了防禦北韓發射洲際彈道飛彈，美國的陸基攔截系統在2017年「取得多項重大成就」。這項計畫花費新台幣2兆元，是美國國防部第4貴的武器系統。

向來不斷批評攔截系統的國會稽核處表示，「這項計畫也對射擊控制裝置進行軟體更新」，包括作戰管理與鑑別的改善，並對一種新型擊殺式彈頭完成初步的設計審核。

國會稽核處的報告指出：「這項計畫能夠執行所有這些活動，同時在北韓試射飛彈的緊張期間，也讓飛彈防禦系統維持每週7天、每天24小時的待命作戰狀態。」

這個攔截系統與所有改善計畫目前估計花費670億美元（約新台幣2兆元），比國會稽核處前一次估計410億美元要高。

這也成為國防部「第4昂貴」武器系統，排名在前是洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）F-35戰鬥機與兩項海軍計畫。（譯者：林宏翰/核稿：徐睿承）1070531