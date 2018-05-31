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景氣轉好出口報喜 4月製造業景氣燈號終結連2藍

鉅亨網2018/05/31 11:47
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台灣經濟研究院今 (31) 日公布 4 月製造業景氣信號值增加 1.25 分至 11.70 分，終結連續 2 顆藍燈，轉為黃藍燈，台經院指出，4 月國內製造業相關數據，生產指數和外銷訂單年增率皆較上月好，出口貿易也維持雙位數成長，拉抬經營環境面、售價面和需求面指標。

台經院指出，由於目前全球景氣穩健復甦，新興科技應用需求持續發展，再加上國際原物料價格攀升，使出口和製造業生產相關指數表現轉好。

就景氣信號各主要組成項目觀察，有 3 個項目分數增加、2 項減少，其中以經營環境面增加 1.08 分最多，其次是售價面和需求面，分別增加 0.50 分、0.41 分，而原物料投入面和成本面則分別減少 0.48 分、0.26 分。

而就不同產業燈號的消長觀察，藍燈較上月一口氣大減 32.07 個百分點至 29.04%，黃藍燈則增加 17.28 個百分點至 47.06%，綠燈增加 13.58 個百分點至 22.12%，黃紅燈略增至 1.79%，但仍無代表繁榮的紅燈。

就細產業來看，表現相對好的產業有民生大類產業中的食品業，呈現綠燈，其餘多呈現藍燈或黃藍燈；石化橡膠產業中有化學材料、化學製品和石油及煤製品呈現綠燈。

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