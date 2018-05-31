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丹麥風電商：將公開風場開發的環境監測資料

中央社2018/05/31 11:43
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者潘姿羽台北31日電）離岸風電開發商丹麥哥本哈根基礎建設基金履行環評承諾，今天宣布成立彰化近岸永續發展基金，規劃新台幣2.5億元挹注在地環保、人文，承諾將公開風場施工過程的環境監測資料。

丹麥哥本哈根基礎建設基金（CIP）參與台灣離岸風電場址遴選，並在彰化外海的彰芳與西島共計獲得600MW的併網容量，今天舉行茶會宣布成立彰化近岸永續發展基金、履行環評承諾。

CIP台灣區計畫執行長侯奕愷說明，基金運用將分為環境保育和人文關懷2大面向，環境保育項目包含監測並公開風場施工前、中、後的海洋與近岸環境資料，支持成功大學海洋生物及鯨豚研究中心，舉辦鯨豚、鳥類生態研究經驗交流工作坊，並提供關於離岸風電的資訊與環境教育。

與會的經濟部能源局副局長李君禮對於CIP願意主動公開風場施工過程的環境監測資料深表肯定，他表示，推動離岸風電是相當明確的政策目標，許多環保團體關心開發案是否對環境造成影響，然而國內缺乏有系統、專業性的環境研究，處於「關心很多、研究資料很少」的情勢。

李君禮認為，CIP主動將施工過程對環境產生的影響透明公開化，不僅可讓在地居民、環保團體安心，更有指標作用，希望未來其他風場開發商也能參考這樣的模式，對生態多做關懷。

除了環境保育，彰化近岸永續發展基金也將應用於人文關懷，CIP規劃在彰化芳苑鄉、大城鄉、福興鄉各捐贈一座丹麥式童話兒童遊樂場，並在運維中心打造離岸風電教育學堂；此外，CIP承諾，將透過產學合作培訓當地人才，更會優先錄用漁民子弟、吸引年輕人留鄉工作。

侯奕愷也說，CIP將在6月、7月至彰化辦理10場說明會，讓在地民眾了解基金用途，並傾聽、解答民眾的意見與疑惑。而未來基金所支援的生態環境監控資訊、鯨豚鳥類生態研討會、地方人文活動等訊息，都將公布於CIP台灣官方網站。(編輯：陳永昌)1070531

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