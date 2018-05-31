吸菸傷肺也傷心 易導致心臟病高血壓

使用菸草與每年全球700萬人死亡有關，包括約89萬吸入二手菸的人。

世界衛生組織警告，研究顯示，民眾對菸草各個不同的健康風險「嚴重缺乏認知」。

今天是「世界無菸日」（World No Tobacco Day），法新社報導，世界衛生組織表示，全球吸菸人口2000年達27%，2016年已降至20%，但也警告，仍有太多人沉迷於這個不良習慣。

（中央社日內瓦31日綜合外電報導）世界衛生組織（WHO）今天表示，吸菸與一連串癌症關聯眾所皆知，但菸草對心臟影響的認知卻普遍不足。

世界衛生組織警告，但許多人不知道，上述數據中，近半數死亡案例，也就是約300萬的人，都是因心血管疾病喪命，包括心臟病和中風。

世界衛生組織秘書長譚德塞（Tedros AdhanomGhebreyesus）發聲明表示：「大部分民眾知道使用菸草會導致癌症和肺部疾病，但許多人不知道菸草也會造成心臟疾病和中風，這兩者是全球兩大死因。」

他說：「菸草不僅導致癌症。還會傷害心臟。」

香菸含有7000多種化學物質，包括焦油和其他會阻塞動脈、傷害血管的物質；尼古丁則與心跳加速和血壓上升有關。

世界衛生組織表示，同時，香菸會釋放一氧化碳等有毒氣體，而一氧化碳會減低血液攜氧能力，導致心肌含氧量下降。

世界衛生組織指出，全球每年近1800萬人因心血管疾病死亡，其中約17%要怪罪於菸草的使用。

然而，有許多國家的民眾都不知道，吸菸大幅提高罹患心血管疾病的機率。（譯者：葉俐緯/核稿：蔡佳敏）1070531