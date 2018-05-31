青年團體籲凍漲學費 衝教育部遭警阻擋

（中央社記者陳至中台北31日電）反教育商品化聯盟等團體今天到教育部抗議大學擬調漲學費，多人突然翻越圍牆，試圖衝進教育部，遭警方阻擋和壓制。
反教育商品化聯盟今天召集多位大學代表，上午到教育部抗議。青年團體指出，去年漲幅過低幾乎沒有學校申請、也沒有學校送審的情況下，教育部今年卻把最低調幅調高至3.75%，換算下來，可使一位私校學生一年多付新台幣3600元的學費。
青年團體高喊「減輕青年負擔，一所都不能漲」，在大門人行道上召開簡短的記者會後，多人突然翻過教育部低矮的圍牆，快速衝向大門口，試圖闖進公署建築內擴大抗爭。但警方很快就反應過來，將多人壓制在地，大門也迅速鎖上。
抗議者隨後轉為現地就坐抗議，警方一開始打算將多人抬離，遭到激烈反抗，後來將多人壓制在地，雙手、雙腳綁上束帶後帶離教育部。
107學年大專校院學雜費調整案今天截止申請，教育部昨天表示，有6校提出申請，學雜費審議小組將檢視財務指標、助學指標、辦學成效等基準並審慎把關。
教育部於4月公告107學年大專校院學雜費收費基準，107學年學雜費收費基準調整基本幅度為2.07%，前一學年未調整者，可加上前一年基本調幅（0.44%），另若符合「專科以上學校學雜費收取辦法」第10條要件，包括有完善的助學計畫、支用計畫，以及資訊公開和研議程序公開等，最多可申請調漲3.75%。（編輯：方沛清）1070531