青年團體籲凍漲學費 衝教育部遭警阻擋

（中央社記者陳至中台北31日電）反教育商品化聯盟等團體今天到教育部抗議大學擬調漲學費，多人突然翻越圍牆，試圖衝進教育部，遭警方阻擋和壓制。

反教育商品化聯盟今天召集多位大學代表，上午到教育部抗議。青年團體指出，去年漲幅過低幾乎沒有學校申請、也沒有學校送審的情況下，教育部今年卻把最低調幅調高至3.75%，換算下來，可使一位私校學生一年多付新台幣3600元的學費。

青年團體高喊「減輕青年負擔，一所都不能漲」，在大門人行道上召開簡短的記者會後，多人突然翻過教育部低矮的圍牆，快速衝向大門口，試圖闖進公署建築內擴大抗爭。但警方很快就反應過來，將多人壓制在地，大門也迅速鎖上。