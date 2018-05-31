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半夜起床發現汪星人　實況主大驚：我家根本沒養狗啊！

寵毛網2018/05/31 11:22
半夜聽到怪聲起床發現一隻狗　實況主大驚：我家根本沒養狗啊！（圖／寵毛網）
半夜聽到怪聲起床發現一隻狗　實況主大驚：我家根本沒養狗啊！（圖／寵毛網）

小編之前介紹過許多陌生毛小孩入侵民宅的有趣新聞（延伸閱讀：喵星人入侵民宅！把別人家當自己家的阿喵們！），沒想到實況主日粉（Japan_Fan）日前也發生類似的事件！他在噗浪表示睡到半夜客廳突然有怪聲，起床查看竟然是一隻幼犬坐在那！家裡根本沒養狗的日粉滿頭問號，不知道這小傢伙是從哪裡來的！而他的粉絲們則紛紛笑回：「自來狗啊！」、「該收編了～」

在國外常發生毛小孩入侵民宅的事件，網路上隨便估狗都有一系列「我沒有養貓家裡卻有貓」的照片。（圖／izismile）

而知名實況主日粉日前在家也遇到一樣的狀況！他表示自己睡到半夜聽到客廳有怪聲，起來查看後竟然是一隻虎斑幼犬！（圖／plurk＠Japan_Fan）

日粉表示他根本不認識這隻狗，也不知道牠是怎麼進來的，而且牠還尿到客廳到處都是讓他抱頭崩潰！但猜想狗狗應該是同棟大樓住戶的，好心的日粉為狗狗弄來了大紙箱，舖上毛巾並給牠一碗水和狗罐罐暫時安置牠，隨後便送到大樓管理員請他們進行「失寵招領」！

可愛的夜半奇遇記也讓他的粉絲們笑翻，紛紛表示：「犬的報恩？」、「這是命運的相遇」、「這是緣分就收下吧！！」、「這比我阿嬤在廚房踢到烏龜還神奇了 」

日粉將夜半狗狗奇遇記發到噗浪，神秘小狗讓粉絲們也驚呆了！（圖／plurk＠Japan_Fan）

不過大家也說幸好狗狗沒有跑出大樓，不然主人可就有得找了！希望原飼主能夠小心門窗安全，別再讓狗狗跑出門啦～

*圖片為日粉授權使用，請勿隨意翻攝以免侵權。

延伸閱讀

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明明沒養貓家裡卻出現一堆貓　貓咪入侵民宅事件！

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關鍵字噗浪狗狗自來狗
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