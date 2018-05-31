雙北YouBike第三責任險6月上路　最高賠200萬

雙北市騎乘YouBike趴趴走將更有保障！新北市交通局宣布，公共自行車YouBike第三人責任險和北市同步在6月1日實施，民眾騎乘YouBike導致第三人受傷、死亡，最高有200萬元的理賠保險，而保費由市府支應，民眾租借YouBike無須增加費用即享有保障。

交通局表示，新北市公共自行車現已投保公共意外責任險及產品責任險，以承保因場站設施或車輛設計瑕疵而造成使用者的傷害，不過隨著YouBike使用人數不斷地增加，為了完善Youbike使用者及民眾保障，避免YouBike意外事故求償無門，6月1日起新北市所屬YouBike車輛增加投保第三人責任險，民眾騎乘YouBike導致第三人受傷、死亡，傷者可憑警察機關處理證明文件、醫療單據等相關文件向保險公司申請理賠，保險金額為每一個人體傷(含死亡)最高200萬元。