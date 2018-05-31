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雙北YouBike第三責任險6月上路　最高賠200萬

記者蔡琇惠／新北報導2018/05/31 16:41
▲雙北市6月1日起同步實施公共自行車YouBike第三人責任險，民眾騎乘YouBike導致第三人受傷、死亡，最高有200萬元的理賠保險。（圖／新北市交通局提供）
▲雙北市6月1日起同步實施公共自行車YouBike第三人責任險，民眾騎乘YouBike導致第三人受傷、死亡，最高有200萬元的理賠保險。（圖／新北市交通局提供）

雙北市騎乘YouBike趴趴走將更有保障！新北市交通局宣布，公共自行車YouBike第三人責任險和北市同步在6月1日實施，民眾騎乘YouBike導致第三人受傷、死亡，最高有200萬元的理賠保險，而保費由市府支應，民眾租借YouBike無須增加費用即享有保障。

交通局表示，新北市公共自行車現已投保公共意外責任險及產品責任險，以承保因場站設施或車輛設計瑕疵而造成使用者的傷害，不過隨著YouBike使用人數不斷地增加，為了完善Youbike使用者及民眾保障，避免YouBike意外事故求償無門，6月1日起新北市所屬YouBike車輛增加投保第三人責任險，民眾騎乘YouBike導致第三人受傷、死亡，傷者可憑警察機關處理證明文件、醫療單據等相關文件向保險公司申請理賠，保險金額為每一個人體傷(含死亡)最高200萬元。

交通局說明，第三人責任險保障不含騎乘公共自行車者，也不包括第三人財產損失部分；另外，有關騎乘者本身傷害險部分，因涉及實名制相關執行細節，交通局將與產險公會研商，儘速推動。

交通局表示，雙北生活圈運輸通勤路網密不可分，對推動公共自行車第三人責任險新北市和台北市都有共識，同步在6月1日實施，租借雙北所屬的YouBike車輛都將在第三人責任險的保險範圍內。

關鍵字youbike第三責任險
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