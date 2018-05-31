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高雄知名豆漿連鎖業者遭踢爆　其製造工廠為地下工廠

記者陳美嘉／高雄報導2018/05/31 16:38
▲高市衛生局現場稽查。（圖／高市衛生局提供）
▲高市衛生局現場稽查。（圖／高市衛生局提供）

高雄知名豆漿連鎖業者遭民眾踢爆其製造工廠為地下工廠。高市衞生局、經發局稽查發現，該業者位於大社區營登地址為目前生產廠房，但未領有工廠登記證，惟現場環境稽查，結果尚符合食品安全衛生管理法之規定。用於煮黃豆過程有起泡時做為消泡用的卵磷脂，業者亦可提供購買證明，衛生局於現場抽驗產品檢驗生菌數、大腸桿菌、大腸桿菌群等衛生標準，俟檢驗結果後，將依食安法規定辦理。


▲高市衞生局現場稽查（圖／高市衛生局提供）

高市衞生局、經發局稽查發現，該業者之營業事業登記地址位於高市大社區，領有之工廠登記證廠址位於仁武區。但是位於仁武區之廠房目前尚在整修中無生產，惟其廠區動線設備與原本工廠設立會勘時資料不符，另位於大社區之營登地址為目前生產廠房，並生產產品配送至各銷售門市，惟現場環境稽查，結果尚符合食品安全衛生管理法之規定。


▲高市衞生局現場稽查（圖／高市衛生局提供）

高市衞生局另查該工廠辦公室有存放卵磷脂，業者表示是用於煮黃豆過程有起泡時做為消泡用的，可提供卵磷脂購買證明，現場未發現有消泡劑等食品添加物，現場抽查該公司製造「極品無糖豆漿」及「極品微糖豆漿」等兩項產品外包裝標示成分與製令單所載相符，另抽驗「極品豆漿」及「極醇黑豆漿」等兩項產品檢驗生菌數、大腸桿菌、大腸桿菌群等衛生標準。俟檢驗結果後依食安法規定辦理

關鍵字豆漿衛生局地下工廠大腸桿菌
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