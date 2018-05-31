金管處暑期Youth Camp露營活動開放報名

拉近青少年與國家公園對話的距離，並讓青少年暑期有一個正當的休閒活動可以參加，金門國家公園管理處將於107年7月28日至29日假中山紀念林辦理 「 2018年第10屆金門國家公園Youth Camp」活動，即日起開放報名，歡迎11歲（國小高年級以上）至18歲會騎單車之青少年朋友，踴躍報名參加，預計招收30名學員。

金門國家公園管理處表示，金門擁有豐富的自然資源，夏日更是處處生機盎然，為讓青少年探索金門資源、培養保育自然的關懷心、與獨立自主的能力，特於107年7月28日（星期六）至29日（星期日）假中山紀念林辦理「2018年第10屆金門國家公園Youth Camp」活動。

活動從7月28日中午1點整開始辦理報到，內容有報到編隊、相見歡、開幕破冰遊戲、綠色騎跡教學、森林探險、炊事晚餐。晚上7點於中山林行政中心前方廣場，邀請台北市立天文館講師至處辦理觀星活動，當晚夜宿於中山林露營區。第二天活動則跨海到小金門，分梯體驗南山頭四營區密室逃脫遊戲，並至沙溪堡進行探索活動。

金門國家公園管理處歡迎會騎單車、有獨立自主能力、能自我負責，且能遵守活動規定之青少年（11歲至18歲）踴躍報名參加，名額30名，（每帳篷住宿6人）。參加者每人需繳交報名費300元（有清寒證明者免繳、從台灣匯款者315元），自備寢具、盥洗用具、衣物、健保卡、個人藥品、防曬與防蟲物品。露營帳篷與炊事用品則由主辦單位提供。

活動可採網站報名(https://goo.gl/ecW6YC)或電洽解說教育課莊小姐（電話：082-313183）。登記報名完成後，需於一星期內繳交報名費用，並填寫家長或監護人同意書，始完成報名手續。報名費繳交地點：金門國家公園管理處解說教育課（週一至週五上班時間）。主辦單位將於活動一星期前寄發行前通知，歡迎有興趣的青少年朋友報名參加；另金管處表示，為辦理露營活動第2日南山頭營區體驗活動，7月29日(日)上午(08:30-12:00)將暫停南山頭四營區中山室及坑道的開放參訪，造成不便，金管處深表歉意，並請民眾多加配合，以使該處順利完成是項活動。