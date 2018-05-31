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金管處暑期Youth Camp露營活動開放報名

記者蔡若喬／金門報導2018/05/31 16:05
▲透過露營活動，讓青少年探索金門資源、培養保育自然的關懷心、與獨立自主的能力。（圖／金管處提供 , 2018.05.31
▲透過露營活動，讓青少年探索金門資源、培養保育自然的關懷心、與獨立自主的能力。（圖／金管處提供 , 2018.05.31

拉近青少年與國家公園對話的距離，並讓青少年暑期有一個正當的休閒活動可以參加，金門國家公園管理處將於107年7月28日至29日假中山紀念林辦理2018年第10屆金門國家公園Youth Camp」活動，即日起開放報名，歡迎11歲（國小高年級以上）至18歲會騎單車之青少年朋友踴躍報名參加，預計招收30名學員

金門國家公園管理處表示，金門擁有豐富的自然資源，夏日更是處處生機盎然，為讓青少年探索金門資源、培養保育自然的關懷心、與獨立自主的能力，特於107年7月28日（星期六）至29日（星期日）假中山紀念林辦理2018年第10屆金門國家公園Youth Camp」活動。

活動從7月28日中午1點整開始辦理報到，內容有報到編隊、相見歡、開幕破冰遊戲、綠色騎跡教學、森林探險、炊事晚餐。晚上7點於中山林行政中心前方廣場邀請台北市立天文館講師至處辦理觀星活動，當晚夜宿於中山林露營區。第二天活動則跨海到小金門分梯體驗南山頭四營區密室逃脫遊戲並至沙溪堡進行探索活動

金門國家公園管理處歡迎會騎單車、有獨立自主能力、能自我負責，且能遵守活動規定之青少年（11歲至18歲）踴躍報名參加，名額30名，（每帳篷住宿6人）。參加者每人需繳交報名費300元（有清寒證明者免繳、從台灣匯款者315元），自備寢具、盥洗用具、衣物、健保卡、個人藥品、防曬與防蟲物品。露營帳篷與炊事用品則由主辦單位提供。

活動可採網站報名(https://goo.gl/ecW6YC)或電洽解說教育課莊小姐（電話：082-313183）。登記報名完成後，需於一星期內繳交報名費用，並填寫家長或監護人同意書，始完成報名手續。報名費繳交地點：金門國家公園管理處解說教育課（週一至週五上班時間）。主辦單位將於活動一星期前寄發行前通知，歡迎有興趣的青少年朋友報名參加；另金管處表示，為辦理露營活動第2日南山頭營區體驗活動，7月29日(日)上午(08:30-12:00)將暫停南山頭四營區中山室及坑道的開放參訪，造成不便，金管處深表歉意，並請民眾多加配合，以使該處順利完成是項活動。

關鍵字金門國家公園youth camp露營活動開放報名
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