雲端儲存新契機 錸德家族攻勢猛

錸德持續亮燈漲停，拉出分盤交易解禁以來第2根漲停，股價達15.4元，創近13年來（西元2004年7月）新高價，從5月初低檔5.6元上漲以來漲幅達175%，帶動旗下子公司鈺德、安可跟進強勢漲停，股價分別達13.75元及26.75元，PMOLED廠錸寶盤中漲幅也一度達6%。

同樣是供應端逐步減少，產業秩序轉佳，產品價格逐步向合理化趨近，配合新應用需求出現，相對低價的光碟片產業被類比為被動元件鹹魚翻身模式，賦予產業不小想像空間，吸引資金轉戰，推動類股快速翻揚。

錸德股價持續衝高，也帶動中環漲勢，早盤跟進亮燈漲停，股價站上票面價，最高達10.25元，創2008年6月以來新高價。

錸德積極發展藍海的商用（B2B）碟片市場出現轉機，繼拿下Japan Disc專業B2B市場光碟片訂單後，又進一步卡位最新規格高密度高容量AD市場，並接獲Panasonic生產訂單，預計7月量產，可推升第3季營運表現。

光碟片產業在隨身碟、硬碟盛行及加上無線網路通訊的普及衝擊，產業不斷萎縮，相關企業也隨著持續退出或轉型，需求及供應同步縮減，讓產業連虧10年，直到去年全球第三大光碟片廠的印度MBI終於禁不起長期虧損，先在去年第4季停產，之後開始進入破產流程；今年開始，消費性市場光碟產業秩序終於見到好轉。

隨雲端流量快速提升，大型雲端資料中心對網路的需求也產生許多變化與挑戰，尤其面臨將來臨的5G世代，包括安全性、耗電、使用壽命及成本等問題。

AD是由Panasonic與Sony（索尼）共同聯合制訂開發，專為大型雲端資料庫運用的全新世代光碟。在2015到2016年間發表，2017年才陸續商業化，是最新技術，提供大型雲端資料中心線下「冷儲存」新需求。（編輯：李明宗）1070531