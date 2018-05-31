綠委提案 大醫院違反勞基法取消評鑑資格

不過，近年卻有醫院屢次違反勞動法令，醫院評鑑仍合格，可見現行醫院評鑑模式無法達到評鑑的實質目的，也無法提升醫療專業品質。

民進黨立委林靜儀在立法院社會福利及衛生環境委員會中提出這項臨時提案。

（中央社記者張茗喧台北31日電）民進黨立委林靜儀今天提案，醫學中心若違反勞基法，應取消評鑑資格，醫院恐遭降級。衛福部長陳時中表示，若醫院只是因疏失、單一性的違規就被取消評鑑資格，恐有違比例原則。

此外，分級醫療是重要的國家醫療政策，但醫院評鑑卻沒有任何與分級醫療有關的項目，並沒有做到督促醫院落實分級醫療的責任。

因此林靜儀提案要求衛福部3個月內檢討醫院評鑑標準，要求在評鑑週期內只要醫院違反「勞動基準法」且受罰，就取消下一次評鑑資格。如此一來，醫學中心恐遭到降級。

此外，林靜儀也要求將「落實分級醫療」列入評鑑必要項目，並且加重該項目比重，影響總分1/4，例如逐年提高醫學中心的重大傷病、罕見疾病個案數，或是訂有門診人數、節次減少計畫。

陳時中受訪時表示，醫院違反勞基法有時是因排班疏失，有時是單一事件，並不是所有違規醫院都故意且常態性的違反規定，若僅因排班排錯一次就要取消評鑑資格，恐有違比例原則。

陳時中認為，應視醫院違反勞基法的頻率、嚴重程度，再來決定在怎樣的情況下，需要取消醫學中心的評鑑資格。

至於將分級醫療落實情形逐年納入醫院評鑑，陳時中則表示支持，但如何執行還得由有實務經驗的專家共同討論，預計年底前提出新版醫院評鑑方案。（編輯：施燕飛）1070531