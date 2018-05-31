致公黨民調：大陸若武力犯台　僅1成願從軍抵抗

總統蔡英文就任兩年多來，兩岸關係持續惡化，中國大陸武統聲浪也跟著日漸高漲，中華民族致公黨今（31）日公布民調顯示，逾 6 成民眾對國軍保衛台灣能力沒信心，若對岸打過來，僅1成左右的國人願意從軍抵抗。
數據顯示，在大陸經濟全面發展下， 44.8% 的民眾認為台灣應「與大陸密切交往」，獲取較佳經濟利益，42% 支持「走自己的路」。年齡層部分， 40 歲至 49 歲傾向與陸密切交往， 20 至 29 歲傾向走自己的路；教育程度部分，大學以上傾向與陸密切交往，國中、初中傾向走自己的路。
調查顯示， 60.1% 民眾對國軍保衛台灣的能力沒信心， 47.8% 的民眾認為台灣若宣布獨立，大陸就會攻打台灣，其中只有 11.6% 願意從軍抵抗、10.1% 逃跑出國、 30.9% 順其自然。
也有 48.1% 的民眾認為兩岸如果發生戰爭，美國會出兵幫助台灣，在年齡層部分，20歲至29歲的民眾認為美助台的比例較高；教育程度部分，大學以上認為美助台的比例較高。整體來看，有 60% 的民眾不滿意蔡政府在兩岸政策上的表現。
此次民調為趨勢民意調查股份有限公司，於 24 日至 25 日晚間 6 時 30 分至 10 時針對戶籍在台灣地區 20 個縣市且年滿 20 歲以上的民眾，以分層比例隨機抽樣的方式進行住宅電話訪問，共調查完成 1104 份有效樣本，在 95% 信心水準下，抽樣誤差為正負 3.0 個百分點，並依內政部最新人口資料，進行戶籍地、性別、年齡、教育程度多重反覆加權。