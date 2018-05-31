致公黨民調：大陸若武力犯台　僅1成願從軍抵抗

總統蔡英文就任兩年多來，兩岸關係持續惡化，中國大陸武統聲浪也跟著日漸高漲，中華民族致公黨今（31）日公布民調顯示，逾 6 成民眾對國軍保衛台灣能力沒信心，若對岸打過來，僅1成左右的國人願意從軍抵抗。

數據顯示，在大陸經濟全面發展下， 44.8% 的民眾認為台灣應「與大陸密切交往」，獲取較佳經濟利益，42% 支持「走自己的路」。年齡層部分， 40 歲至 49 歲傾向與陸密切交往， 20 至 29 歲傾向走自己的路；教育程度部分，大學以上傾向與陸密切交往，國中、初中傾向走自己的路。