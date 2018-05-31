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振曜電子紙切入智慧醫療 台中榮總做示範

中央社2018/05/31 11:58
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（中央社記者田裕斌台北31日電）振曜科技旗下西伯將電子紙產品導入智慧醫療，今天宣布將在台中榮總應用電子紙醫療產品，協助醫療院所減少重複性人力的浪費，快速導入雲端智慧化。

振曜表示，電子紙醫療產品包括電子紙藥盒標籤(EDL)系統應用於中央藥局配藥系統、電子紙床頭卡(EPD M-bedside card)、電子紙行動同意書(EPDM-Consent)以及NFC電子紙醫療流程卡(NFC M-tag)。

振曜指出，從產品硬體設計製造、IoT物聯網技術到後端的醫療資訊管理系統，都結合醫療院所實施的「三讀五對」避免醫療疏失的藥物發放程序為精神主軸，對於發放藥物減少人工錯誤、降低護理人員人力以及導入全方位智慧醫院將有莫大助益。

振曜旗下西伯去年在國立故宮博物院「國寶的形成─書畫菁華特展」導入大型彩色電子紙展演專區「智慧博物館」後，再次投入智慧醫療的開發。

振曜營運長林志茂表示，近年來積極開拓電子書閱讀器之外的應用市場，繼2016年與國際行李箱大廠Rimowa合作開發航空物聯網的電子標籤後，今年再度結合國內揚名國際的醫療產業共同開發智慧醫療的物聯網應用，也期望透過智慧醫療的開發，達到無人化或少人化的效果。（編輯：郭萍英）1070531

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