NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈促轉會揭牌　蔡英文：了斷威權時代鹹酥雞加購這配料　內行人狂讚美味8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
中央社

全球大學聲譽榜 台灣僅台大入榜

中央社2018/05/31 12:01
中央社 國際 / NOWnews
中央社 國際 / NOWnews

（中央社記者戴雅真倫敦30日專電）英國「泰晤士報高等教育特刊」今天公布2018全球最佳聲譽大學排行榜，哈佛大學連續第8年稱霸，台灣大學依舊是台灣唯一入榜的大學，排在51至60名區間，和去年持平。

全球大學聲譽榜（The World ReputationRankings）訪問各國學者製成，每人只能提出不超過15個口袋名單，藉此選出全球前100家聲譽最傑出的大學。今年因為有同分狀況出現，共有105所大學入榜。

今年前十名依舊被英美名校囊括。其中美國大學占8席，英國2席。哈佛大學從排行榜成立以來一直都是冠軍，其次依序為麻省理工學院、史丹佛大學。英國的劍橋大學排名第4、牛津大學第5。

第6到10名全被美國大學包辦，依序是美國加州大學伯克利分校、普林斯頓大學、耶魯大學、加州大學洛杉磯分校以及芝加哥大學。

亞洲排名最高的學校是第13名的日本東京大學。中國大陸一共有6所大學上榜，依序為北京清華大學第14，北京大學第17，浙江大學排在71至80名區間，復旦大學、中國科學技術大學和上海交通大學都在81至90名區間。

台灣大學是台灣唯一上榜的學校。今年排在51至60名區間，和去年排名相同。

泰晤士報高等教育特刊分析指出，亞洲的頂尖大學在全球聲譽方面依舊比不上英美名校，許多支持票都來自於本國學者。更甚者，即便是亞洲頂尖大學，名聲似乎也傳不出亞洲，像是排名最高的東京大學，支持票有高達8成來自亞洲學者。北京清華大學也有71%支持票來自亞洲學者。

相較下，北美名校的支持票只有約半數來自本國學者，歐洲大學的支持票則大多數來自外國學者。哈佛大學的支持票僅有26%來自北美學者，27%來自歐洲學者，甚至有38%是來自亞洲學者。排名第4的劍橋大學，得票比例也相當平均。（編輯：王同禹）1070531

振曜電子紙切入智慧醫療 台...愛台不斷電青年護台灣 接...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
把握機會擁有高CP值幸福
把握機會擁有高CP值幸福
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan