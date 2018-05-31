全球大學聲譽榜 台灣僅台大入榜

今年前十名依舊被英美名校囊括。其中美國大學占8席，英國2席。哈佛大學從排行榜成立以來一直都是冠軍，其次依序為麻省理工學院、史丹佛大學。英國的劍橋大學排名第4、牛津大學第5。

全球大學聲譽榜（The World ReputationRankings）訪問各國學者製成，每人只能提出不超過15個口袋名單，藉此選出全球前100家聲譽最傑出的大學。今年因為有同分狀況出現，共有105所大學入榜。

（中央社記者戴雅真倫敦30日專電）英國「泰晤士報高等教育特刊」今天公布2018全球最佳聲譽大學排行榜，哈佛大學連續第8年稱霸，台灣大學依舊是台灣唯一入榜的大學，排在51至60名區間，和去年持平。

第6到10名全被美國大學包辦，依序是美國加州大學伯克利分校、普林斯頓大學、耶魯大學、加州大學洛杉磯分校以及芝加哥大學。

亞洲排名最高的學校是第13名的日本東京大學。中國大陸一共有6所大學上榜，依序為北京清華大學第14，北京大學第17，浙江大學排在71至80名區間，復旦大學、中國科學技術大學和上海交通大學都在81至90名區間。

台灣大學是台灣唯一上榜的學校。今年排在51至60名區間，和去年排名相同。

泰晤士報高等教育特刊分析指出，亞洲的頂尖大學在全球聲譽方面依舊比不上英美名校，許多支持票都來自於本國學者。更甚者，即便是亞洲頂尖大學，名聲似乎也傳不出亞洲，像是排名最高的東京大學，支持票有高達8成來自亞洲學者。北京清華大學也有71%支持票來自亞洲學者。

相較下，北美名校的支持票只有約半數來自本國學者，歐洲大學的支持票則大多數來自外國學者。哈佛大學的支持票僅有26%來自北美學者，27%來自歐洲學者，甚至有38%是來自亞洲學者。排名第4的劍橋大學，得票比例也相當平均。（編輯：王同禹）1070531