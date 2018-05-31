Q3全球智慧手機面板供需平衡 部分規格價格上漲

今年上半年市場需求冷淡，面板需求低迷，智慧手機面板供給整體處於供過於求的狀態，群智諮詢 (Sigmaintell) 預計，第 3 季全球智慧手機面板總需求約近 5.3 億片，季增 31.4%，主受惠蘋果新品積極備貨帶動，面板需求開始走強，預計面板供需比進一步收窄，同時受到 DDIC(驅動晶片) 缺貨影響，面板價格開始走向平穩或部分規格存在價格上漲的壓力。

群智諮詢認為，上半年市場需求沒有明顯好轉，同時因全面屏和異形屏的發展，面板多樣化定制化程度高，為了規避庫存風險，終端廠商對面板的備貨更加謹慎，導致整體面板需求疲弱，經歷上半年的淡季，下半年市場需求將開始轉暖。

群智諮詢預計，第 3 季全球智慧手機的面板總需求約近 5.3 億片，季增 31.4%，尤其在蘋果新品的積極備貨帶動下，面板需求開始走強，第 3 季蘋果對面板的總需求預計接近 1 億片，環比翻兩倍以上增長，其他品牌也將積極備戰迎接旺季的到來。

群智諮詢指出，從供應面來看，第 2 季由於異形屏良率等影響，面板的供給量有微幅回落，隨著良率的提升和穩定，綜合尺寸放大的影響，第 3 季液晶面板及剛性 AMOLED 面板的供應量穩定中有小幅增長；其中，柔性 AMOLED 產能持續擴充中，供給增長最為明顯。

根據群智諮詢預估，第 3 季智慧手機面板整體供應能力季增 8%，其中柔性 AMOLED 供給產能季增近 30%，主要應對蘋果需求的增長；因此第 3 季全球智慧手機面板需求的增長規模遠高於供給的增長規模，供需比收窄。

群智諮詢供需模型分析認為，不同技術類別呈現出不同程度的供給風險，在 LCD 液晶面板供需及價格走勢上，a-Si (非晶矽) 液晶面板的價格優勢使其仍然佔據低端智慧手機的主要份額，隨著下半年市場旺季的到來，第 3 季度供需預計偏緊，隨著 DDIC(驅動晶片) 的上漲壓力，a-Si 手機面板的價格存在上漲壓力。

LTPS 液晶面板之前長期處於供大於求的狀態，隨著全面屏的發展，各終端 LTPS 專案比重提升，需求明顯成長，且蘋果今年 LCD 新機需求仍然強勁，預估第 3 季開始 LTPS(低溫多晶矽) 液晶面板供需趨於平衡，供大於求狀況得到明顯改善。

AMOLED 面板供需及價格走勢部分，剛性 AMOLED 不管在價格策略還是產品策略，都在積極跟進全面屏的發展，穩固並爭取更多客戶訂單，群智諮詢認為，剛性 AMOLED 第 3 季整體供需相對平衡，價格基本維持平衡；柔性 AMOLED 主要將受蘋果需求影響，第 3 季蘋果新機發表需求提拉，整體供給趨於偏緊。

下半年進入市場旺季到來，手機面板供需趨於平衡，價格開始走向平穩或部分規格存在價格上漲壓力，法人認為，台廠包括友達 (2409-TW)、群創 (3481-TW)、彩晶 (6116-TW)、華映 (2475-TW) 等都可望受惠。