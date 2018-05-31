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絕症者有福了！美國准了絕症患者嘗試「試驗性用藥」

鉅亨網2018/05/31 12:08
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美國眾議院週二 (29 日) 以 250 贊成票對 169 反對票批准了一項「試行藥物法案」，該法案將允許全美範圍內的絕症患者，可以嘗試製藥商提供未經食品暨藥物管理局 FDA 批准的試驗性治療。

該法案由自由主義黨發起，受美國總統川普 (Trump) 及副總統彭斯 (Pence) 於週三 (30 日) 所批准通過。

「試藥案」將允許絕症病人跳過 FDA 申請程序，試用未合法上市、未經 FDA 批准的藥物及療程治療疾病。然而，部分人士質疑此立法未能有效的設立藥物濫用保護措施。

法案支持者稱，絕症病患有權利使用初步實驗的療程，而法案所涵蓋的療程為通過初期實驗療程，以成本價販售。

川普乃此法案的忠實支持者，多數議員提道如未獲得川普的一票，此案將難以過關。威斯康辛州議員 Ron Johnson 指出，川普多次私底下催促試藥案的進行速度。消息人士透露，此案已是第 3 次投票，前 2 次皆是失敗告終。

美股週三 (30 日) 收盤，納斯達克 Nasdaq 醫療保健指數 IXHC 上漲 1.34% 來到 794.95 點，而道瓊 Dow Jones 醫藥指數 DJUSPR 也上漲 1.42% 來到 495.26 點。

道瓊醫藥指數趨勢圖 / 圖：谷歌
道瓊醫藥指數趨勢圖 / 圖：谷歌
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關鍵字絕症療程批准藥物法案fda鉅亨headline
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