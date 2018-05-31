雲南冰花男孩 告別漫漫求學路

（中央社台北31日電）因為頂著一頭冰花上學，成為中國大陸網紅的「冰花男孩」王福滿，5月已搬進新落成的學生宿舍，告別了每天在雲南山區走9公里的漫漫求學路。

綜合騰訊網、新華社報導，今年1月，8歲的雲南魯甸縣貧童王福滿為了趕上期末考試，一大早冒著攝氏零下9度的低溫風雪，走了4公里多山路到學校。

走進教室，他被拍下一張頭頂冰花、臉蛋通紅、衣著單薄的照片。照片在網路上廣為流傳並引發大陸社會高度關注，他因此被稱為「冰花男孩」。

這張照片吸引來自各界的捐款與公益專案的扶助，王福滿的人生從此不同。他走紅後，曾得償所願走出從未離開的家鄉，到北京參觀天安門與中國人民公安大學。這名小男孩的志願是當警察。