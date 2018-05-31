中興大學擬調整學雜費3% 送教育部審查

（中央社記者郝雪卿台中31日電）中興大學107學年度擬調整學雜費3%，中興大學主任秘書陳德勛今天指出，調整後大學生每學期平均增加新台幣791元、研究生平均增加358元，將全部專款專用於學生事務。

陳德勛表示，中興大學107學年度調整學雜費方案已送教育部審查，調整幅度為3%。調整後大學生每學期平均增加791元、研究生平均增加358元，研究生基本學分費及進修部學分費不調漲。預估增收約1643萬元，將全部專款專用於學生事務。

陳德勛指出，國內頂尖大學學雜費，興大向來最低，與其他國立大學相較，興大學雜費收費標準屬於平均值偏低群組，更是國內頂尖大學中收費最低的學校，過去14年完全凍漲，成本自行吸收。