中興大學擬調整學雜費3% 送教育部審查

（中央社記者郝雪卿台中31日電）中興大學107學年度擬調整學雜費3%，中興大學主任秘書陳德勛今天指出，調整後大學生每學期平均增加新台幣791元、研究生平均增加358元，將全部專款專用於學生事務。
陳德勛表示，中興大學107學年度調整學雜費方案已送教育部審查，調整幅度為3%。調整後大學生每學期平均增加791元、研究生平均增加358元，研究生基本學分費及進修部學分費不調漲。預估增收約1643萬元，將全部專款專用於學生事務。
陳德勛指出，國內頂尖大學學雜費，興大向來最低，與其他國立大學相較，興大學雜費收費標準屬於平均值偏低群組，更是國內頂尖大學中收費最低的學校，過去14年完全凍漲，成本自行吸收。
興大5月9日召開學雜費調整審議及決策小組會議，全面檢視財務指標，陳德勛說，會中決議調漲學雜費3%，15日及16日還舉辦兩場全校公聽會，相關討論與紀錄都公布於校網首頁，並另設學生意見發表平台，23日提案經行政會議通過，學生代表全程參與討論與決策。
陳德勛表示，取於學生、用於學生，增收費用將專款專用於學生事務，包含圖書期刊、社團、學生大型活動經費補助、學生生活助學金、綜合大樓教室維護、體育設施維護等，未來更將由學生代表與學校成立管理委員會，共同管理增收經費。（編輯：管中維）1070531