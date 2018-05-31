NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈促轉會揭牌　蔡英文：了斷威權時代鹹酥雞加購這配料　內行人狂讚美味8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
中央社

愛台不斷電青年護台灣 接力路跑雲林響應

中央社2018/05/31 12:02
中央社 地方 / NOWnews
中央社 地方 / NOWnews

（中央社記者葉子綱雲林縣31日電）國民黨全國青年總會發起「愛台不斷電！青年護台灣」全台接力路跑，今天到雲林，吸引青年與藍營地方選舉參選人參與，高呼「團結向前跑、守護家園、青年不出走」口號響應。

「愛台不斷電！青年護台灣」全台接力路跑8天7夜，希望以行動傳遞熱愛台灣土地，用一棒接一棒方式，喚起重視環境汙染、缺電、關注國家政策。

路跑隊伍上午到雲林斗六台鐵車站，受到今年年底雲林地方選舉藍營雲林縣長、縣議員、鄉鎮市長參選人及各界熱烈歡迎，並陪同在斗六市區路跑，呼籲民眾共同響應活動訴求。

中國國民黨提名的雲林縣長參選人張麗善指出，青年是國家最重要承先啟後的棟梁，他們感受到未來能源政策穩定對國家經濟發展的重要性，希望透過活動喚起穩定電力，達到「不缺電、不限電、不停電」，迎向國家與經濟穩定發展。

張麗善表示，現在國家能源政策非核家園只是口號，眼前所見是「火力全開」，燃煤產生細懸浮微粒（PM2.5）影響全民健康，無法呼吸新鮮空氣。

因此，她呼籲，「不要用肺發電」，希望政府正視能源政策對健康的影響，真正守護台灣2300萬人民，讓大家生活無慮、經濟穩定、青年不出走、根留台灣。（編輯：梁君棣）1070531

全球大學聲譽榜 台灣僅台大入榜新台幣午盤強升1角 暫收2...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
把握機會擁有高CP值幸福
把握機會擁有高CP值幸福
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan