愛台不斷電青年護台灣 接力路跑雲林響應

（中央社記者葉子綱雲林縣31日電）國民黨全國青年總會發起「愛台不斷電！青年護台灣」全台接力路跑，今天到雲林，吸引青年與藍營地方選舉參選人參與，高呼「團結向前跑、守護家園、青年不出走」口號響應。

「愛台不斷電！青年護台灣」全台接力路跑8天7夜，希望以行動傳遞熱愛台灣土地，用一棒接一棒方式，喚起重視環境汙染、缺電、關注國家政策。

路跑隊伍上午到雲林斗六台鐵車站，受到今年年底雲林地方選舉藍營雲林縣長、縣議員、鄉鎮市長參選人及各界熱烈歡迎，並陪同在斗六市區路跑，呼籲民眾共同響應活動訴求。