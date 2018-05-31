地震基金求償　立委質疑袒護業者　顧立雄：這無法接受

黃國昌今日質詢可說是有備而來，一開始就問地震保險基金與再保經紀公司履約問題，由於未達到合約約定的國際再保險目標費率每年降5%，衍生出求償問題。不過，地震保險基金董事長陳明仁在回應立委質疑時，除指稱總經理侯自維「吃裡扒外」，蓄意配合怡安保經公司，提高合約價額，更直指金管會主委顧立雄曾指示不要向怡安保經公司求償。

時代力量立委黃國昌今（31）日在立法院財委會質詢住宅地震保險基金向美商怡安保險經紀人公司求償問題，地震保險基金董事長陳明仁卻指稱金管會主委顧立雄曾指示不得求償。雖然顧立雄否認，但黃國昌拿出資料質疑顧立雄曾擔任怡安的訴訟代理人，也讓顧立雄當場動怒強調，「若要用這指責我，我也沒辦法接受」，對於地震保險基金是否進行民事求償，金管會尊重其決定，只要求再保安排不能發生中斷。由於雙方各說各話，財委會主席國民黨立委曾銘宗最後裁示，會把所有公報及錄音錄影移送台北地檢署偵辦。

陳明仁說，4月24日顧主委在金管會召開會議，參與的除地震保險基金包含他5人之外，還有保發中心總經理及副總經理，由於開會前金管會要求律師提供法律意見，但因律師在意見書指責怡安涉商業詐騙，顧主委認為律師立論有問題，要求再跟律師談談看，並請保發中心研究費率否合理。

保發中心董事長桂先農則表示，金管會要保發中心針對簽約費率合不合理表示意見，但評估結果因雙方已簽約，就表示雙方認為這是合理費率。

顧立雄也回應表示，「我明確說，我沒有在會議有任何指示」，內部簽呈也是發函地震保險基金表示相關再保險安排要連續，至於地震保險基金是否提出民事求償，予以尊重。

不過，陳明仁仍堅稱「我沒有接到金管會任何人員給我指示，請我趕快進行求償動作」。陳明仁甚至還指稱當天會議後，顧主委還請大家先出去，剩他與主委兩人，顧主委交代他3件事，除不得求償、總經理侯自維必須留任之外，還要他小心業務費用亂發，恐會丟掉工作，甚至跑法院。

對此，顧立雄則說「沒有」，只是請陳明仁找律師過來進一步了解，「我沒有指示他不要求償」，後來也尊重他的意見。至於開會目的主要是因雙方對此有爭執，基於再保業務不能中斷的立場，了解雙方意見。

黃國昌則質疑顧立雄怎知道有這爭議，甚至還主動積極介入調查，保險局長吳桂茂則說，當時地震保險基金提供一些爭議事件，因此主委交辦下來，但來源是董事長陳明仁提供的。

顧立雄也說，整件事情是董事長與總經理雙方有爭議，陳明仁跑來要求開除總經理，加上這又涉及到國際再保的案子，金管會是基於「再保險業務不能中斷」，而想了解雙方意見。他也再次強調，最後金管會做了一個明確指示，尊重地震保險基金的決定。

之後，黃國昌質問顧立雄怡安是不是擔任律師時的客戶？顧立雄表示，「不是我的客戶，但是萬國法律事務所的客戶」。不過，黃國昌提出資料指稱顧立雄曾是怡安的訴訟代理人，這也引起顧立雄大怒，認為不該質疑其人格，「若要用這指責我，我沒辦法接受」。他說，這是他轉換跑道以前，擔任立委及金管會主委之前的案件，是原本任職的萬國律師事務所同事請他幫忙。

由於大家各說各話，最後擔任財委會主席的國民黨立委曾銘宗裁示，由於此案仍有諸多疑點，而且有錄音錄影，會正式把所有公報及錄音錄影移送台北地檢署偵辦。