Google新款Pixel手機傳改由鴻海代工？供應

外媒報導，鴻海 (2317-TW) 搶下谷歌 (Google) 正在研發的 2 款 Pixel 3 產品代工訂單。而 Pixel 在台的供應鏈則透露，谷歌預計在 9 月發表合計 3 個系列共 5 個機種手產品，鴻海係由旗下富智康 (2038-HK) 取得其中 2 款機種代工訂單，至於其他則另有 EMS 廠承接訂單。
同時，供應鏈廠商透露，就目前的狀況來看，除富智廠拿下的 2 款廠谷歌 2 款 Pixel 3 新手機機種之外，其他的 3 款機種可望維持原有的包括宏達電 (2498-TW) 等廠商代工生產，對於原有等谷歌手機零組件供應鏈均無太大變動。
供應鏈廠商透露，谷歌預計在 9 月發表合計 3 個系列共 5 個機種手產品，除目前傳出由鴻海集團拿下 2 個機種代工訂單，還將開發 3 個機種同時上市，甚至在啟動新的代工廠商生產同時，谷歌在目前甚至基於時效及良率的考量下，也要供應鏈待命支援鴻海集團的代工生產。
台灣的沖壓件廠應華精密 (5392-TW) 去年列入谷歌手機 Pixel 2 手機的機殼供應商，也有出貨的實績，應華主管今天則指出，與谷歌的手機組組件供應合作關係並沒有任何變化。
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