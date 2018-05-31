Google新款Pixel手機傳改由鴻海代工？供應

外媒報導，鴻海 (2317-TW) 搶下谷歌 (Google) 正在研發的 2 款 Pixel 3 產品代工訂單。而 Pixel 在台的供應鏈則透露，谷歌預計在 9 月發表合計 3 個系列共 5 個機種手產品，鴻海係由旗下富智康 (2038-HK) 取得其中 2 款機種代工訂單，至於其他則另有 EMS 廠承接訂單。

同時，供應鏈廠商透露，就目前的狀況來看，除富智廠拿下的 2 款廠谷歌 2 款 Pixel 3 新手機機種之外，其他的 3 款機種可望維持原有的包括宏達電 (2498-TW) 等廠商代工生產，對於原有等谷歌手機零組件供應鏈均無太大變動。