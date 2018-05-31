洪榮宏攜愛妻赴日本度蜜月　共撐小傘好有FU

洪榮宏推出台語新專輯《人生車站》，日前帶著愛妻張瀞云到日本拍攝新歌〈雲中花〉MV。除了拍MV外，日本行洪榮宏還帶著愛妻補度蜜月，兩人共撐一支小雨傘，在雨中的東京街頭甜蜜漫步，此外，洪榮宏還開心的帶著新婚愛妻拜訪旅居日本的3個妹妹，第一次見小姑，張瀞云直說感覺很親切，而洪榮宏的妹妹則誇讚嫂子很溫柔。
除了拍MV外，洪榮宏還貼心與老婆的多留幾天，自去年8月完婚來，兩人都忙進忙出的，洪榮宏甜甜的說，「我們倆很開心，感覺每天都有度蜜月的心情」，此次日本行洪榮宏還特別帶著愛妻與旅居日本的3個妹妹聚聚，這可是張瀞云新嫁娘首次見小姑，張瀞云笑說小姑們都都很親切，而三位小姑則誇讚大嫂，人如歌聲般的溫柔。
▲洪榮宏與張瀞云一起到日本拍攝MV，還參加了家庭聚會。（圖／華特音樂提供 , 2018.05.31）
除了家族聚會外，兩人還浪漫的在雨中的東京街頭，共撐小雨傘漫步，重感覺的洪榮宏說：「我們倆很喜歡走路，這樣就很開心了。」此外，近日新專輯與演唱會兩頭燒，洪榮宏坦言：「感謝愛妻的幫忙分擔，此次我們倆都有演出，因此既是舞台搭檔也是工作夥伴，夫唱婦隨，我們倆也都有音樂的底子，因此瀞云會幫忙分擔整理樂譜工作，也會參與討論給意見，她很尊重我，經常都有著驚喜的建議，她就是我的最有默契的搭檔。」洪榮宏也表示這段婚姻「這真是上輩子即註定的緣」，現在的心情就是有愛妻萬事足。
▲洪榮宏（左）與張瀞云深情在上野公園對唱，吸引許多人圍觀。（圖／華特音樂提供 , 2018.05.31）