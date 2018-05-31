洪榮宏攜愛妻赴日本度蜜月　共撐小傘好有FU

洪榮宏推出台語新專輯《人生車站》，日前帶著愛妻張瀞云到日本拍攝新歌〈雲中花〉MV。除了拍MV外，日本行洪榮宏還帶著愛妻補度蜜月，兩人共撐一支小雨傘，在雨中的東京街頭甜蜜漫步，此外，洪榮宏還開心的帶著新婚愛妻拜訪旅居日本的3個妹妹，第一次見小姑，張瀞云直說感覺很親切，而洪榮宏的妹妹則誇讚嫂子很溫柔。

除了拍MV外，洪榮宏還貼心與老婆的多留幾天，自去年8月完婚來，兩人都忙進忙出的，洪榮宏甜甜的說，「我們倆很開心，感覺每天都有度蜜月的心情」，此次日本行洪榮宏還特別帶著愛妻與旅居日本的3個妹妹聚聚，這可是張瀞云新嫁娘首次見小姑，張瀞云笑說小姑們都都很親切，而三位小姑則誇讚大嫂，人如歌聲般的溫柔。