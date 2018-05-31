網傳高雄有瘧疾蚊 疾管署嚴正聲明非事實

（中央社記者張茗喧台北31日電）有網友在PTT發文，稱高雄的蚊子驗出瘧疾等病毒。疾管署澄清，台灣早從1965年起就是瘧疾根除地區，目前也沒驗出帶有瘧疾、登革病病毒的病媒蚊，強調散播不實謠言恐觸法挨罰。

今天有網友在「批踢踢實業坊」（PTT）發布「高雄蚊子有毒」文章，提及高雄市政府衛生局近期在日本腦炎患者居住地附近捕獲的蚊子，經實驗室檢驗除了有日本腦炎病毒外，還檢出登革熱及瘧疾。

衛生福利部疾病管制署今天發布新聞稿嚴正澄清此事，副署長羅一鈞表示，針對高雄市提供的病媒蚊檢體，目前僅有高雄市林園區某豬舍一處掛燈捕獲的三斑家蚊檢出日本腦炎病毒，此外未發現任何可能帶有登革病毒的埃及斑蚊、白線斑蚊或可能帶有瘧原蟲的矮小瘧蚊，該網友文章資訊明顯與事實不符。