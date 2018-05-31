北市試辦安全警示面板 擬擴大到信義路口

（中央社記者陳妍君台北31日電）台北市仁愛路設有公車逆向道，民眾有時會忽略左側而來的公車。台北市交通局今天指出，在仁愛路裝設的安全警示面板若成效良好，未來會擴大到同樣設有逆向公車專用道的信義路。

交通局今天舉行記者會，說明路口安全警示計畫推動情形。

交通局長陳學台表示，民國105年仁愛路曾發生逆向公車撞死行人的事故。為改善行人安全，交通局去年底開始在仁愛大安、仁愛復興、仁愛幸安國小路口，建置安全警示系統。

交通局交通管制工程處指出，安全警示計畫運用智慧型運輸系統（ITS）技術，除了在18輛公車上裝設車載警示設備，還結合雷達偵測、光達偵測、閉路電視監控系統、路側設施即時運算和電子看板，整合影像和聲音，對行人提出預警。