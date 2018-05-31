馬英九又遭告發教唆洩密罪 北檢不起訴

（中央社記者王揚宇台北31日電）前總統馬英九遭律師黃帝穎等人告發涉違通保法等案；北檢偵辦後認為，告發部分與立委柯建銘向高院自訴馬英九洩密的犯罪事實雷同，而高院日前已判自訴部分無罪確定，因此北檢今天對馬英九做出不起訴處分。

前特偵組於民國102年間召開記者會，指控時任立法院長王金平替民主進步黨籍立委柯建銘，向時任法務部長曾勇夫及時任高檢署檢察長陳守煌關說司法案件，後來引發洩密爭議；時任檢察總長黃世銘因向時任總統馬英九報告這起關說案，涉及洩密被判有罪定讞，馬英九也挨告。

柯建銘自訴案部分，涉及罪名為教唆洩密以及加重誹謗。教唆洩密部分，柯建銘指控馬英九在民國102年9月1日凌晨，指示林姓秘書打電話給黃世銘，向黃世銘查詢哪些人被監聽、哪些人只有通聯記錄、並指示黃世銘製作「專案報告二」在當天中午見面時交付。