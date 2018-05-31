嘉義城隍廟　照顧弱勢族群已兩百年

嘉義城隍廟，顧名思義，主祀的一定是城隍爺，而這裡也是嘉義市的信仰重鎮。由於建廟之時台灣的行政區劃分為「一府三縣」，嘉義古名諸羅縣，管轄範圍龐大，再加上是官建廟宇，所以香火鼎盛。

嘉義城隍廟建於清代康熙五十四年，是當時由官府主導所建立的城隍廟，被譽為諸羅城三大古廟之一，而以整個台灣的文化資產而言，嘉義城隍廟也是名列前茅的，因此被政府列為國定古蹟。

清朝同治元年，台灣發生「戴潮春起義」，當時的諸羅縣城被戴潮春的軍隊圍攻三次，眼看隨時有破城危機，一時間城內人心惶惶。知縣白鸞卿到城隍廟向城隍爺求籤，城隍爺聖示「閤家人安泰，名利兩興昌，出外皆大吉，有禍不成殃」，知縣解讀籤詩，告訴全城人民「有禍不城殃」，遂人心安定，度過這次危機。

之後，由欽差大臣沈葆楨上奏皇帝，由皇帝加封諸羅城隍尊神「綏靖侯」，由縣城隍提升了一個等級到州城隍。

嘉義城隍廟貴為當地的信仰中心，但也知道回饋社會，早在嘉慶元年（1796年）就開辦「嘉義育嬰堂」，負責扶養因經濟因素無法被父母照顧的嬰兒，費用由當地仕紳樂捐，也為這些孩子尋找適合收養的家庭。同時也明訂，若要收養女嬰，不得將其轉賣為婢女或妓女。這個制度雖然經過數次政權更迭，但至今仍保留了下來。

道光二十二年，嘉義城隍廟也創辦「陰靈堂」，為當時來異鄉打拼卻客死異鄉的人提供一個祭祀的場所。現在「陰靈堂」已不存，但在民國七十年由三位信眾創辦的「嘉義城隍廟附設慈善會」，仍不斷為當地的急難救助與低收入戶補助等事日夜奔波，可說是廟宇行善積德的典範。

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