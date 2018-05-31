NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
寺廟列表神明故事宗教用品時事專題宗教儀式
即時跑馬燈促轉會揭牌　蔡英文：了斷威權時代鹹酥雞加購這配料　內行人狂讚美味8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
保庇

嘉義城隍廟　照顧弱勢族群已兩百年

保庇2018/05/31 12:10
嘉義城隍廟　照顧弱勢族群已兩百年（圖／保庇）
嘉義城隍廟　照顧弱勢族群已兩百年（圖／保庇）

嘉義城隍廟建於清代康熙五十四年，是當時由官府主導所建立的城隍廟，被譽為諸羅城三大古廟之一，而以整個台灣的文化資產而言，嘉義城隍廟也是名列前茅的，因此被政府列為國定古蹟。

嘉義城隍廟。（圖／WIKI圖庫）
嘉義城隍廟。（圖／WIKI圖庫）

嘉義城隍廟，顧名思義，主祀的一定是城隍爺，而這裡也是嘉義市的信仰重鎮。由於建廟之時台灣的行政區劃分為「一府三縣」，嘉義古名諸羅縣，管轄範圍龐大，再加上是官建廟宇，所以香火鼎盛。

城隍爺。（圖／WIKI圖庫，蔡東森攝）
城隍爺。（圖／WIKI圖庫，蔡東森攝）

清朝同治元年，台灣發生「戴潮春起義」，當時的諸羅縣城被戴潮春的軍隊圍攻三次，眼看隨時有破城危機，一時間城內人心惶惶。知縣白鸞卿到城隍廟向城隍爺求籤，城隍爺聖示「閤家人安泰，名利兩興昌，出外皆大吉，有禍不成殃」，知縣解讀籤詩，告訴全城人民「有禍不城殃」，遂人心安定，度過這次危機。

鎮廟之寶城隍爺神轎。（圖／WIKI圖庫，蔡東森攝影、合成）
鎮廟之寶城隍爺神轎。（圖／WIKI圖庫，蔡東森攝影、合成）

之後，由欽差大臣沈葆楨上奏皇帝，由皇帝加封諸羅城隍尊神「綏靖侯」，由縣城隍提升了一個等級到州城隍。

嘉義城隍廟貴為當地的信仰中心，但也知道回饋社會，早在嘉慶元年（1796年）就開辦「嘉義育嬰堂」，負責扶養因經濟因素無法被父母照顧的嬰兒，費用由當地仕紳樂捐，也為這些孩子尋找適合收養的家庭。同時也明訂，若要收養女嬰，不得將其轉賣為婢女或妓女。這個制度雖然經過數次政權更迭，但至今仍保留了下來。

道光二十二年，嘉義城隍廟也創辦「陰靈堂」，為當時來異鄉打拼卻客死異鄉的人提供一個祭祀的場所。現在「陰靈堂」已不存，但在民國七十年由三位信眾創辦的「嘉義城隍廟附設慈善會」，仍不斷為當地的急難救助與低收入戶補助等事日夜奔波，可說是廟宇行善積德的典範。

走過路過別錯過，快來請神明保庇一下：https://bobee.nownews.com/

關鍵字嘉義城隍廟嘉邑城隍廟
熱鬧場合沒有扮仙　就少一味了！

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
把握機會擁有高CP值幸福
把握機會擁有高CP值幸福
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan