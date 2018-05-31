美國鮮肉男團襲台！8月燃燒歌迷心

告示牌新人榜冠軍、全球最紅的新人鮮肉團體「Why Don't We」即將於8月24日首度來台開唱，2016年剛成立的他們，靠著充滿正能量的創作歌曲及青春有活力的外型，短短二年迅速崛起，成為西洋流行音樂界中最驚人的爆紅故事。在推出造成國際轟動的《Invitation》單曲後，「Why Don't We」隨即展開《The Invitation Tour世界巡迴》，從2018年2月開始，已經巡迴北美和歐洲，今年將首次前進亞洲，唱進台灣、曼谷、新加坡、東京、首爾等地。

由丹尼爾（Daniel Seavey）、柴克（Zach Herron）、柯本（Corbyn Besson）、喬納（Jonah Marais）和傑克（Jack Avery）所組成的「Why Don't We」成立於2016年。在「Why Don't We」正式成立之前，這五位大男孩已經各自有著一定的知名度。丹尼爾(Daniel Seavey)是《美國偶像》第十四季的前10名，他也因此經常出現在螢光幕上，而其他四位則是知名的Youtuber，在自己的Youtube頻道中以翻唱歌手的身分活動著。在某次於洛杉磯的聚會中，他們突然覺得：「我們何不組成一個樂團呢？」於是，Why Don't We就這樣誕生了。