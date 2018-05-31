「新北好市金讚獎」開跑　鳥來嬤評選銀髮友善市場

翻轉民眾對傳統市場刻板印象，新北市市場處今(31)天在泰山市場宣布，第三屆「新北好市金讚獎」正式開跑，今(107)年報名數量創新高，共有37座市場、650個攤商角逐10個市集優勝獎及25個金讚名攤獎，還特地邀請飾演「鳥來嬤」的資深演員吳敏擔任評審，為市場提供的銀髮服務或設施進行評分。

鳥來嬤表示，平時都在傳統市場買菜，因為傳統市場的人情味是其他地方感受不到的，但她也直言，上市場常常要提大包小包，又擠又熱又累，老人家體力吃不消。不過，這次實際走訪泰山市場後對市場印象完全改觀，市場裡除了有冷氣外，走道平坦寬敞且乾淨不溼滑，走累了還可以坐著休息，更有些攤商提供寄放貨或送貨回家的服務，對老人家的服務「揪搭心」。