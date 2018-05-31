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「新北好市金讚獎」開跑　鳥來嬤評選銀髮友善市場

記者蔡琇惠／新北報導2018/05/31 18:41
▲第三屆「新北好市金讚獎」開跑，共有37座市場、650個攤商角逐10個市集優勝獎及25個金讚名攤獎。（圖／記者蔡琇惠攝，2018.05.31）
▲第三屆「新北好市金讚獎」開跑，共有37座市場、650個攤商角逐10個市集優勝獎及25個金讚名攤獎。（圖／記者蔡琇惠攝，2018.05.31）

翻轉民眾對傳統市場刻板印象，新北市市場處今(31)天在泰山市場宣布，第三屆「新北好市金讚獎」正式開跑，今(107)年報名數量創新高，共有37座市場、650個攤商角逐10個市集優勝獎及25個金讚名攤獎，還特地邀請飾演「鳥來嬤」的資深演員吳敏擔任評審，為市場提供的銀髮服務或設施進行評分。

鳥來嬤表示，平時都在傳統市場買菜，因為傳統市場的人情味是其他地方感受不到的，但她也直言，上市場常常要提大包小包，又擠又熱又累，老人家體力吃不消。不過，這次實際走訪泰山市場後對市場印象完全改觀，市場裡除了有冷氣外，走道平坦寬敞且乾淨不溼滑，走累了還可以坐著休息，更有些攤商提供寄放貨或送貨回家的服務，對老人家的服務「揪搭心」。

市場處表示，這屆新北好市金讚獎除了依不同市場類型及攤位特色訂定評核標準，將市場分為「觀光市集組」及「社區友善組」2組；名攤分為「即食餐飲組」、「食品雜糧組」、「農產蔬果組」、「肉品生鮮組」及「 生活百貨組」5組外，還增加「銀髮友善市集奬」及「青年創新經營奬」，鼓勵市場及攤商以更周全及創新的方式經營。

泰山市場自治會長郭詩德表示，經過市場自治會幹部及各個攤商的努力，泰山市場去(106)年獲得「社區友善組優勝獎」殊榮，為了提供更好的服務，今年除了建立自己專屬的網站，更積極跟周邊社區合作，辦理銀髮健康管理活動或是老人關懷據點的 老人共餐活動，希望今年能獲得銀髮友善市集獎項肯定。

市場處長謝俊隆表示，近年來市場處除了將市場公廁更換為坐式馬桶或裝設扶把外，軟體面上更協助市場與當地衛生所或社區合作，逐漸將市場定位為社區中心，期望透過市場競賽活動提供良性競爭平台，給民眾更舒適優質的新北菜市環境及消費體驗。

關鍵字鳥來嬤吳敏新北好市金讚獎泰山市場
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