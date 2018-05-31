促轉會揭牌　蔡英文：跟威權時代做個了斷

促進轉型正義委員會今(31)日揭牌，總統蔡英文、行政院長賴清德、總統府祕書長陳菊、民進黨團總召柯建銘等人都到場祝賀。蔡英文表示，任何人都無權說過去的事情就過去吧！只有直視過去的核心，否則就會不斷被過去所糾纏，這是要跟威權時代做個了斷的時候，我們要跨出這一步，台灣的民主才會真正鞏固。

蔡英文說，她很榮幸跟大家共同建正民主深化的時刻，台灣民主化雖然已經超過三十年，過去大家不是沒意識到轉型正義的重要性，但工作卻只停留在發放慰問金、表揚狀的階段、名譽回復書等工作，很多受難者親友們，都還在問誰是凶手與誰是告密者，大家必須承認政府一直沒有系統性調查，真相與加害者責任沒有被釐清，司法平反機制也沒有做好。