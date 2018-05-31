NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
政治總覽黨政要聞國會殿堂兩岸政治名家政治巷仔內國防軍武首都焦點
即時跑馬燈促轉會揭牌　蔡英文：了斷威權時代鹹酥雞加購這配料　內行人狂讚美味8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
政治

促轉會揭牌　蔡英文：跟威權時代做個了斷

記者戴祺修／台北報導2018/05/31 12:38
▲促轉會揭牌，總統蔡英文（左一）、行政院長賴清德（右一）、總統府祕書長陳菊（左二）、促轉會主委黃煌雄出席。（圖／記者戴祺修攝,2018.05.31）
▲促轉會揭牌，總統蔡英文（左一）、行政院長賴清德（右一）、總統府祕書長陳菊（左二）、促轉會主委黃煌雄出席。（圖／記者戴祺修攝,2018.05.31）

促進轉型正義委員會今(31)日揭牌，總統蔡英文、行政院長賴清德、總統府祕書長陳菊、民進黨團總召柯建銘等人都到場祝賀。蔡英文表示，任何人都無權說過去的事情就過去吧！只有直視過去的核心，否則就會不斷被過去所糾纏，這是要跟威權時代做個了斷的時候，我們要跨出這一步，台灣的民主才會真正鞏固。

蔡英文說，她很榮幸跟大家共同建正民主深化的時刻，台灣民主化雖然已經超過三十年，過去大家不是沒意識到轉型正義的重要性，但工作卻只停留在發放慰問金、表揚狀的階段、名譽回復書等工作，很多受難者親友們，都還在問誰是凶手與誰是告密者，大家必須承認政府一直沒有系統性調查，真相與加害者責任沒有被釐清，司法平反機制也沒有做好。

蔡英文表示，促轉會第一個任務就是提出威權統治時期的調查報告，報告不會關門起來寫，促轉會報告撰寫過程，應該是社會對話的過程，擴大社會參與，要告訴社會國家當初做錯了什麼，體制問題在哪邊，更要讓政府不會再犯。

蔡英文也期許，台灣的轉型正義會從國際中學習經驗，但她也相信台灣的成果不只會更有成果，還會把具有台灣特色的轉型正義經驗，回饋給國際。

促轉會主委黃煌雄則說，促轉會首要又基本的工作之一是挖掘真相，所以各機關的政治檔案一定要開放，揭露真相是為了釐清責任，揭開的歷史傷口，目的不是政治清算與激起對立，而是要伸張公義使亡者得以安息，撫慰家屬受傷的心靈與邁向寬恕。

▲行政院長賴清德授印給促轉會主委黃煌雄。（圖／記者戴祺修攝,2018.05.31）

關鍵字蔡英文賴清德黃煌雄促轉會轉型正義
大陸若武力犯台　僅1成願從軍抵抗

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
把握機會擁有高CP值幸福
把握機會擁有高CP值幸福
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan