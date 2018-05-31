促轉會揭牌　蔡英文：跟威權時代做個了斷

促進轉型正義委員會今(31)日揭牌，總統蔡英文、行政院長賴清德、總統府祕書長陳菊、民進黨團總召柯建銘等人都到場祝賀。蔡英文表示，任何人都無權說過去的事情就過去吧！只有直視過去的核心，否則就會不斷被過去所糾纏，這是要跟威權時代做個了斷的時候，我們要跨出這一步，台灣的民主才會真正鞏固。
蔡英文說，她很榮幸跟大家共同建正民主深化的時刻，台灣民主化雖然已經超過三十年，過去大家不是沒意識到轉型正義的重要性，但工作卻只停留在發放慰問金、表揚狀的階段、名譽回復書等工作，很多受難者親友們，都還在問誰是凶手與誰是告密者，大家必須承認政府一直沒有系統性調查，真相與加害者責任沒有被釐清，司法平反機制也沒有做好。
蔡英文表示，促轉會第一個任務就是提出威權統治時期的調查報告，報告不會關門起來寫，促轉會報告撰寫過程，應該是社會對話的過程，擴大社會參與，要告訴社會國家當初做錯了什麼，體制問題在哪邊，更要讓政府不會再犯。
蔡英文也期許，台灣的轉型正義會從國際中學習經驗，但她也相信台灣的成果不只會更有成果，還會把具有台灣特色的轉型正義經驗，回饋給國際。
促轉會主委黃煌雄則說，促轉會首要又基本的工作之一是挖掘真相，所以各機關的政治檔案一定要開放，揭露真相是為了釐清責任，揭開的歷史傷口，目的不是政治清算與激起對立，而是要伸張公義使亡者得以安息，撫慰家屬受傷的心靈與邁向寬恕。
▲行政院長賴清德授印給促轉會主委黃煌雄。（圖／記者戴祺修攝,2018.05.31）