藍委批香蕉價格暴跌 農委會：已啟動產銷調節

他說明，從4月起陸續辦理輔導外銷，也在超市、量販擴大行銷，還有推動企業團購及農會超市促銷等多元行銷，並請產地地方政府公告輔導加工廠收購次級品加工，也開發香蕉餡料等中間型產品，鼓勵烘焙業者使用，以及辦理2018好蕉情伴手禮創意競賽。

農業委員會農糧署副署長蘇茂祥表示，今年氣候平順、降雨少，夏季水果包含荔枝、芒果、鳳梨、香蕉及西瓜等都豐產；針對香蕉產量雖有減少，但是水分含量較少，相對於多汁水果較不受青睞，已提早啟動產銷調節。

（中央社記者王承中、楊淑閔台北31日電）今年夏季水果豐產，香蕉價格傳暴跌，國民黨立委李彥秀今天表示，農政單位集體擺爛，民進黨政府的農業產銷政策應重新檢討，莫再讓農民面對豐收卻欲哭無淚。農委會回應說，已提早啟動產銷調節。

報載產地香蕉價格跌至個位數方面，蘇茂祥說，產地青香蕉品質概分為2至3級，其中合格品占比至少8成以上，次級品所占比例低，並於5月中旬即函請地方政府公告加工，以減少次級品上市干擾價格。

根據聯合報29日報導指出，台灣逐漸進入夏季水果產季，今年因為天氣好、雨水少，香蕉、鳳梨、西瓜、木瓜、荔枝全面盛產，價格低迷。其中香蕉價格最慘，產地每公斤青蕉不到新台幣10元，消費者買得開心，農民心淌血。

中國國民黨立法院黨團書記長李彥秀今天上午在立法院召開記者會表示，民進黨政府上台後，大張旗鼓成立台農發公司，號稱要建立台灣農業的國家隊，協助農民建立國際產銷管道，但是從這兩年蔬果價格狂跌就可以看得出來，台農發公司完全沒有發揮應有的功能。

李彥秀說，面對香蕉價格暴跌，政府官員麻木不仁，農政單位集體集體擺爛。民進黨政府的農業產銷政策應該要重新檢討，不要再讓農民面對豐收卻是欲哭無淚。

與會的國民黨立委王惠美拿出一顆茶葉蛋、一瓶乳酸飲料及一串香蕉表示，一公斤的香蕉是農民辛苦一整年的心血，現在卻跟超商的茶葉蛋及乳酸飲料同價，農民種植作物要人力成本，還要肥料、農藥等物力成本，一公斤只剩下10元，農民不只是血本無歸，更連三餐溫飽都成為大問題。

王惠美說，根據過往數據統計，通常夏蕉價格最差是在7到9月，但是現在才入夏，產地收購價就跌到近谷底，盼政府官員走出冷氣房感受農民的苦，呼籲農委會莫繼續麻木不仁，面對極端氣候等問題，及早提出因應之道，不要再讓農民成為犧牲品。（編輯：林孟汝）1070531