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中央社

日本獵捕333頭小鬚鯨 逾1/3母鯨懷孕

中央社2018/05/31 12:32
中央社 國際 / NOWnews
中央社 國際 / NOWnews

（中央社東京30日綜合外電報導）日本在南極夏季「實地調查」中，總共獵捕333頭小鬚鯨，其中122頭為懷孕母鯨，不過研究結束後，鯨魚肉全進到消費者肚子裡。

英國廣播公司（BBC）網站報導，一份呈交國際捕鯨委員會（IWC）的報告顯示，日本獵人總共獵捕333頭小鬚鯨。

捕鯨團隊是在2017年11月從日本啟程前往南冰洋，2018年3月返國。

日本的捕鯨計畫廣遭外界譴責，聯合國2014年也裁定，責令東京停止這項「致命研究」，日本依舊堅稱捕鯨計畫是基於科學研究目的。

之後，日本公布新的研究計畫，表示透過蒐集和分析動物資料，了解南極洲的生態系統，具有「科學必要性」。

除了研究目的之外，日本政府稱捕鯨是日本古老文化的一部分。

日本「新南冰洋鯨魚類科學研究計畫」（NEWREP-A）向國際捕鯨委員會提交報告，表示日本總共獵捕了333頭小鬚鯨，152頭公的，181頭母的。

根據新計畫，日本減少2/3鯨魚獵捕量，但仍堅持每年獵捕約330頭鯨魚。

數據顯示，2017至2018年獵捕到的鯨魚中，122頭母鯨魚懷有身孕，而其中61頭公鯨魚和53頭母鯨魚還未成年。

完成數週的研究後，捕鯨團隊僅花12週就捕獲全部鯨魚，之後返回日本。

這些鯨魚運回日本後被賣掉，進到消費者肚子裡。（譯者：葉俐緯/核稿：張曉雯）1070531

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