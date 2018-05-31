拚台南市長 許忠信推漫畫自傳繪本

（中央社記者楊思瑞台南31日電）以無黨籍身分參選台南市長的前台聯立委許忠信，今天在台南市發表競選文宣「台灣阿信漫畫自傳繪本」。他說，自己用意志力及努力改變的人生，就是最好的政見。

許忠信上午在永康區的競選總部發表宣布參選後的首批競選文宣，以插畫、漫畫及短文等方式結合成的自傳繪本，希望讓更多台南市民了解他的背景。

出生在台南市安南區的許忠信表示，3歲時父母親變賣了母親的嫁妝，買了一台鐵牛三輪車，搬到新市區租屋謀生。他從國小六年級開始就跟著父親的鐵牛車幫忙扛貨。

雖然小時候不太會讀書，但他說，仍在學校老師的幫忙下用功努力，一路考上了台南一中、台大政治系國際關係組。原本立志當外交官，但因沒有考上，意外轉讀法律。