董雲裳亞太助卿真除現變數 傳蓬佩奧要換人

美國廣播公司新聞網（ABC）今天引述3名消息人士的話指出，蓬佩奧（Mike Pompeo）可能在川金新加坡會晤後，撤回董雲裳的提名。博明（Matt Pottinger）或史威孚特（Scott Swift）都是可能的接替人選。

美國聯邦參議院外交委員會在2月14日時，曾針對董雲裳（Susan Thornton）真除任命案進行聽證會，但這項任命遲未通過。

（中央社記者江今葉華盛頓30日專電）美國國務院代理亞太助卿董雲裳提名真除傳出變數，美媒報導，國務卿蓬佩奧考慮撤回提名，接替人選可能是國安會亞洲事務資深主任博明或甫退休的太平洋艦隊司令史威孚特。

報導指出，川金會前置作業董雲裳被排除在外，蓬佩奧前往北韓平壤會晤北韓領導人金正恩，董雲裳並未隨行；她也沒有陪同蓬佩奧前往紐約與北韓勞動黨中央委員會副委員長金英哲會晤。

報導指出，董雲裳扶正落空後，應會安排出任亞太地區國家大使，新加坡是可能的去處。

ABC向國務院發言人諾爾特（Heather Nauert）求證時，諾爾特表示，董雲裳仍是亞太助卿提名人，蓬佩奧上任後曾多次與董雲裳會商。

董雲裳是職業外交官，曾派駐台北，在前美國總統歐巴馬任內出任國務院亞太副助卿，她在去年12月時，由時任國務卿提勒森（Rex Tillerson）提名扶正。

但包括政府部門與國會，不少人批評她的中國與北韓立場太過軟弱，聯邦參議員盧比歐（Marco Rubio）就曾公開表示，會竭盡所能阻止董雲裳出任亞太助卿。他認為，這個職位應由理解重新平衡美國與中國大陸關係，以及支持台灣、捍衛人權的人士擔任。（編輯：屈享平）1070531