掐死腦麻兒 父二審判刑2年6月

（中央社記者蕭博文台北31日電）何姓男子長期照護腦麻兒心力交瘁，徒手將他掐死，一審被依殺人罪判刑2年6月。北檢認為判刑過輕提起上訴，高院則認為本案確實有情輕法重的狀況，一審量刑無誤，駁回上訴。

一名不願具名的何姓男子家屬今天到庭聽判，表示心如刀割，希望檢察官不要再上訴、別再在家屬傷口上撒鹽。

台灣高等法院新聞稿指出，何姓男子的兒子自幼患有嬰兒性腦性麻痺等多重障礙，生活起居都得依賴他人，成年後因受歧視而情緒暴躁，激動時不僅啃咬自己手臂或自摔成傷，也會使照顧者受傷。

何姓男子因長期照顧兒子身心俱疲，又認為兒子生活痛苦，民國104年3月22日駕車載兒子外出，在車上對兒子說，「爸爸很壞，爸爸想要殺死你，你說好不好」等語，隨後以雙手掐死兒子。