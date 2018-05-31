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中央社

為阿嬤級囚犯討公道 豐臀金白宮會川普

中央社2018/05/31 12:44
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社華盛頓30日綜合外電報導）美國總統川普與陰晴不定的北韓領導人金正恩舉行歷史性高峰會前，今天先在白宮會見美國實境秀女星「豐臀金」金卡戴珊，討論監獄改革和量刑，展開一場另類的川「金」會。

根據在場的法新社攝影記者，金卡戴珊（KimKardashian）身穿黑色套裝搭配淡黃色細高跟鞋，進入賓夕法尼亞大道1600號的白宮。

金卡戴珊預計與川普女婿兼高級顧問庫許納（Jared Kushner）碰面，但最後見到川普。庫許納進入白宮後接管各項任務，包括帶頭展開刑事司法改革。

川普推文說，「今天很高興見到@金卡戴珊，我們就監獄改革和量刑進行討論」，還附上兩人在橢圓形辦公室的合照，川普臉上掛著燦爛的笑容。

現年37歲的電視名人金卡戴珊希望川普總統能赦免62歲女囚艾莉絲．瑪麗．強生（Alice Marie Johnson），她因涉及非暴力毒品犯罪身陷牢獄20多年。

修正嚴苛的量刑法一直是前總統歐巴馬政府的優先要務，但未獲得國會支持。截至目前，川普走的是較強硬路線，主張對犯罪者施以嚴刑峻法。

不過，川普在上任一年半期間赦免了備受爭議的亞利桑那州前警長阿帕歐（Joe Arpaio）。支持川普的阿帕歐因非法鎖定西語裔移民，被判藐視法庭。

川普特赦的對象還包括前副總統錢尼（DickCheney）的幕僚長李比（Lewis "Scooter" Libby）。

金卡戴珊的饒舌歌手丈夫肯伊威斯特（Kanye West）上個月推文力挺川普，說川普是「我兄弟」，還說他們共享「龍的力量」，引來許多人側目。（譯者：劉文瑜/核稿：蔡佳敏）1070531

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