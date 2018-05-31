為阿嬤級囚犯討公道 豐臀金白宮會川普

（中央社華盛頓30日綜合外電報導）美國總統川普與陰晴不定的北韓領導人金正恩舉行歷史性高峰會前，今天先在白宮會見美國實境秀女星「豐臀金」金卡戴珊，討論監獄改革和量刑，展開一場另類的川「金」會。

根據在場的法新社攝影記者，金卡戴珊（KimKardashian）身穿黑色套裝搭配淡黃色細高跟鞋，進入賓夕法尼亞大道1600號的白宮。

金卡戴珊預計與川普女婿兼高級顧問庫許納（Jared Kushner）碰面，但最後見到川普。庫許納進入白宮後接管各項任務，包括帶頭展開刑事司法改革。