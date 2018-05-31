台灣文學獎得主巡迴演講 6/9登場

台文館人員表示，今年的巡迴演講，首次集結母語獎項得主開講，在宜蘭、台北、新竹、台中、雲林、嘉義、高雄、台東、花蓮等9縣市舉辦11場演講活動，不只推廣母語文學，也勾勒出台灣文學的多元璀璨。

國立台灣文學館今天發布新聞稿指出，「2017年台灣文學獎」得主巡迴演講即將展開，為期3個月，由小說家連明偉、客語小說家曾俊鑾、台語小說家陳正雄、劇作家曾莛詒等人接力開講，阿美族的原住民小說家Nakao Eki Pacidal因身體因素，由Isak Afo代表。

（中央社記者張榮祥台南31日電）2017年台灣文學獎得主巡迴演講6月9日登場，3個月內共在9個縣市舉辦11場演講，向大眾勾勒台灣文學的多元璀璨。

2017年台灣文學獎得主巡迴演講場次如下：

6月9日，連明偉在國立蘭陽女子高級中學5樓圖書館演講廳（宜蘭縣宜蘭市女中路二段355號）分享小說「青蚨子」的孕育歷程，講題是「書寫的容積─從變遷的蘭陽╱噶瑪蘭談起」。

6月9日，曾俊鑾在或者書店（新竹縣竹北市文興路一段123號新瓦屋客家文化保存區）談「客語書寫─談客家生活裡的文學風景」。

6月15日，陳正雄在國立雲林科技大學人科一館2樓DH222教室（雲林縣斗六市大學路三段123號），講題是「從『命』講起─我的台文小說創作」。

6月22日，曾莛詒在誠品敦南書店2樓藝術書區閱讀桌（台北市大安區敦化南路一段245號），講題是「人外及其賦名─去中心的譫妄書寫」。

6月29日，曾俊鑾在富興國小2樓圖書館（新竹縣峨眉鄉太平街8號）分享客語書寫心得。

6月30日，連明偉在誠品勤美‧綠園道店3樓藝術書區（台中市西區公益路68號）暢談諾貝爾文學獎詩人德瑞克‧沃爾科特的鄉愁。

7月14日，曾俊鑾在國立公共資訊圖書館演講廳（台中市南區五權南路100號）談客家生活裡的文學風景。

7月18日，曾莛詒搭配阮劇團以讀劇的方式，呈現「捕捉文本的聲音」，在新嘉義座（嘉義市西區民族路嘉義文化創意產業園區K棟2樓）演出。

7月21日陳正雄在誠品駁二店書區（高雄市鹽埕區大勇路3號駁二藝術特區C4倉庫），從雲嘉南土地裡談「我的台文小說創作」。

7月22日，Isak Afo在誠品台東故事館2樓藝文空間（台東縣台東市博愛路478號），敘說太巴塱部落裡的對談紀錄書寫「原住民生活哲學照映下的文學彩虹」。

8月18日，Isak Afo在太巴塱部落太巴塱八角屋（花蓮縣光復鄉中正路二段17巷1-1號奇古匠手沖咖啡外），敘說太巴塱部落裡的對談紀錄書寫「原住民生活哲學照映下的文學彩虹」。（編輯：管中維）1070531