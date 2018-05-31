面對中國打壓 交通部擬在世界飛安高峰會發聲

民進黨立委林俊憲今天在立法院交通委員會中表示，中國對台灣具有敵意，這種事情該如何回應，尤其中國要求國際航空公司將台灣加註為中國的一部份，以及片面劃設M503航線影響飛安，明年的世界飛安高峰會為何不能討論這些事，好不容易由台灣主辦，就應該要硬起來。

（中央社記者劉冠廷台北31日電）世界飛安高峰會明年將在台灣舉辦，面對中國片面劃設M503航線等打壓行為，交通部次長王國材今天說，會尋找適當場合與機會發聲，表達飛安是普世價值，政治力不能介入等主張。

由於詢答時間限制，列席備詢的交通部政務次長王國材無法完整說明，隨後，王國材在接受媒體訪問時對此表示，高峰會的議題主要是針對對飛機維修、起降等安全做討論，相關議題由議程委員會討論與安排，台灣與中國大陸的問題，議程委員會不一定會排入議題，但在適當的機會做表達，這是可以的。

至於出席峰會的名稱，王國材表示，ChineseTaipei這沒問題，這是確定的，不會被改名稱。（編輯：黃國倫）1070531