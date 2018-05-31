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政治

名家論壇》唐湘龍／蔡英文重傷台灣的主權、尊嚴、安全！

文／唐湘龍2018/05/31 12:55
▲布吉納法索日前宣布與我斷交，總統蔡英文 25 日以重話猛批在野黨。（圖／翻攝自蔡英文臉書 , 2018.5.26）
▲布吉納法索日前宣布與我斷交，總統蔡英文 25 日以重話猛批在野黨。（圖／翻攝自蔡英文臉書 , 2018.5.26）

布吉納法索斷交。蔡英文總統非常憤怒。

「沒有實力的憤怒，毫無意義。」這是俄羅斯總統普亭的名言。身為國家領導人，記得這句話。

蔡英文總統還好意思說他捍衛了台灣的尊嚴、主權、安全？台灣的尊嚴、主權、安全，從來沒有一刻像現在這麼糟。

對蔡英文總統來說，憤怒根本無濟於事。憤怒只是一種策略。只是一種「見笑轉生氣」，把國家治理失敗，國際關係崩潰責任，推給在野黨。指責在野黨不團結、扯後腿。

這很無能。這更無恥。以前陳水扁就是這樣做。陳水扁創造了一個「唱衰台灣」的鬥爭概念。自己「搞死台灣」，沒關係。原來，「批評」、「監督」翻譯成閩南語叫做「唱衰」。這個詞兒，大流行，現在大陸也用得很習慣。

陳水扁本來就這種水平。只是，沒想到，蔡英文也一樣。整個國家氣氛也走上完全相同格局。回頭看看陳水扁執政的前兩年，再看看蔡英文執政的前兩年，軌跡幾乎一模一樣。看看陳水扁，預見蔡英文。

未來呢？未來也一樣。如果你關心兩岸，如果你知道兩岸是核心政策，是上位政策，如果你知道兩岸不好，內政、外交、經濟、軍事都不會好，那麼，可以買賭了：只要蔡英文在位，只要民進黨在位，這一切都只會越來越糟。

為什麼我對未來有一種鐵打的悲觀？因為蔡英文和柯文哲「形式上」決裂了。而決裂的理由是：柯文哲接受「兩岸一家親」。民進黨拒絕柯文哲是形式，實質的涵意是「民進黨拒絕兩岸一家親」。「兩岸一家親」算什麼政治主張？笑死人了。「兩岸一家親」只是搏感情的跑江湖語言，就像「四海之內皆兄弟」一樣。連這種中國人出外謀生時的客套話都要政治化到區別敵我，兩岸關係還有救嗎？

大家看台北市長選局是看民進黨柯文哲之間的「深綠內戰」。那是看熱鬧。我看的是門道：連「兩岸一家親」都沒有了，兩岸既非一家、也不親，還會有「九二共識」？別鬧了。所以，「柯蔡分裂，兩岸重傷」。不只重傷，已經腦死。沒救了。

現在，內部分裂、外部崩盤、經濟停滯、軍事對抗，都是現在進行式了。差別只在於：到底要糟到什麼地步？人民才會覺醒。

一個時間點是重要的，四月十八日。四月十八日那一天，解放軍泉州軍演。這次軍演點名賴清德。點名台獨。到現在，才一個半月。台灣除了吳茂昆下台，沒有一件稍微開心的事兒。連社會新聞上的凶殺、自殺都特多。這種氣氛大概十年沒出現過了。就算金融海嘯的時刻也沒有。什麼樣的社會氣氛會讓人絕望到這種自毀毀人的地步？

這不是牽拖。閩南話都會講：「歹年冬，厚肖郎。」現在，「年冬」特歹，「肖郎」特多。

布吉納法索斷交，一個月斷兩國。兩年斷四國。蔡英文總統不只憤怒。以曾經自表過的名士氣質、菁英風範，蔡總統這一夜接近急怒攻心。但她有備而來，看著讀稿機演出來的「四問在野黨」，她的招數就是「外部衝突內部化」，把兩岸、外交的挫敗，化為團結深綠、爭取選票的動員力量。這不是什麼偉大謀略。這是民進黨的基本鍛鍊：在自己造孽的時候先罵人，不管對不對，最後驗傷，傷害至少少三分。

在野黨不團結？當然。短短兩年，在野黨被抄家、被批鬥、被羞辱、幾乎快要被消滅，還要跟這種執政黨團結？在野黨是再白痴、再神經，也不至於跟這種執政黨團結。更何況，國家定位、民族意識、兩岸路線徹底不同，這種時候講團結，不嫌肉麻嗎？

聽聽蔡英文的四問在野黨。蔡英文自認自己「捍衛台灣尊嚴」、「捍衛台灣人的安全」、「堅持台灣主權」、「堅持不挑釁」，她自問自答：「這些我相信我們都做到了。」

我想問蔡英文的是：這些，馬英九沒有做到嗎？沒有做更多、更好、更一致、更準確嗎？那民進黨動不動上街，動不動詛罵，「逢馬必反」的八年，沒有比現在更尊嚴、更安全、更有主權、更有安全？沈富雄說，看蔡英文面對外交挫敗的標準化「罐頭語言」聽了很煩！這哪裡是煩？不煩？的問題，這根本是昧著良心、昧著事實在說話。

這兩年，我對蔡英文總統轉趨「佩服」。她一路縱容台獨，攏絡台獨，重用台獨，一直用到賴清德六次宣稱自己是「主張台獨的政治工作者」，兩岸關係完全進入衝突模式，但她仍然敢於宣稱自己是「維持現狀」。吃一顆「誠實豆沙包」吧。誠實一點吧。沒有九二共識，能維持現狀？沒有「兩岸一家親」，能維持現狀？這還叫做不挑釁？一個國家領導人老是要演「內心戲」，這真的比賴清德差多了。

蔡英文總統準備全面限縮兩岸交流。軟硬兼施，關門放狗，對岸少來，台灣少去，八年的和平紅利，民進黨兩年用完。

兩岸關係最糟糕的時候還沒有到。接下去，斷航。

誇張嗎？不相信嗎？兩件事情等著考驗這個政府「暴虎馮河」的意志多麼強大。

一、北京正在壓迫44家國際航空公司落實一個中國原則。所有你叫的出名字的航空公司都在裡面。這些航空公司必須在五月底之前，將所有的文宣、官網，將台灣「去主權化」，未來，所有國際上的商業往來，「中國台灣」將是高度政治正確的標準用語。

目前，已經有接近一半的航空公司完成修改。我想請問蔡英文總統，這44家航空公司還可不可以飛台灣？

二、其實，飛進大陸的航空公司，航班最多的，載客量最多的，不是這44家國際航空公司。而是另外兩家。一家叫做華航，一家叫做長榮。北京到現在為止，還留了一手。請問，如果北京要求華航、長榮這兩家「國際航空公司」必須一體適用，請問蔡英文總統：改不改？

華航有70%的官股，沒有自由意志。長榮呢？

蔡英文總統，真的不知道這兩年他所領導的民進黨政府對台灣的主權、尊嚴、安全、福祉傷害有多深？多大？而且，接下去，只會更糟。

就像農產品的價格崩盤了，沒有人會先告訴你。這不是「唱衰」，這是早就可以預見的事。

●作者：唐湘龍／資深新聞工作者、政論節目資深評論員、電台節目主持人

●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場

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關鍵字名家論壇布吉納法索蔡英文兩岸一家親柯文哲陳水扁
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