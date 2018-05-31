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廣編／仕高利達全額LEAD挺　2018最霸氣贈獎活動

本報訊2018/05/31 13:16
▲仕高利達全額LEAD挺，2018最霸氣贈獎活動。（圖／公關照片）※【 NOWnews 今日新聞 】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！※
▲仕高利達全額LEAD挺，2018最霸氣贈獎活動。（圖／公關照片）※【 NOWnews 今日新聞 】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！※

仕高利達銷售屢創佳績，為感恩並回饋廣大消費者的喜愛，今年度將送出十 台Gogoro 2，讓您品嚐仕高利達滑順口感的同時，不須領取政府補助，就有機 會獲得最潮電動車Gogoro2。消費者只要購買「全額LEAD挺」活動包裝之仕高 利達金牌或12年蘇格蘭威士忌即可參與活動，堪稱史上最霸氣贈獎活動，獎項 豐富箱箱有獎，預計將帶動2018新一波搶購潮。

2018 年仕高利達「全額 LEAD 挺」贈獎活動，除了「瓶身貼紙撕好禮」頭 獎將送出 Gogoro2 八名外，更提供 Apple Watch Series 3 二十五只，以及超過 三萬五千件喝酒必備神器等豐富獎項。上網登錄序號還可參加「登錄序號得好禮」， 將抽出 Gogoro 2、Apple Watch Series3 及任天堂 Switch 各二名，並可集點兌 換限量一百份仕高利達金牌雙瓶組及限量三千張威秀兌換券等，獎品數量有限， 越早登錄越有機會獲得獎項!

即日起至 8 月 31 日止，購買「全額 LEAD 挺」活動包裝之仕高利達金牌、 仕高利達 12 年蘇格蘭威士忌，瓶身側邊附有「LEAD 挺全額補助」之活動獎項 貼紙乙張，撕開就有機會獲得豐富好禮，現在立刻行動，你就是下一個幸運兒!

【 NOWnews 今日新聞 】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！※

廣編／霓淨思全新「白泥潔顏乳 」

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