家庭廢水污染河川 中市推免費社區污水健診

（中央社記者郝雪卿台中31日電）河川污染源百百種，一般家庭生活污水竟然是主要的河川有機污染源，台中市環保局長白智榮今天表示，將推動免費「社區污水處理設施健診服務」，降低社區污水流入河川的污染量。

台中市議會上午進行警消環衛業務質詢，市議員邱素貞、陳淑華、翁美春、謝明源、曾朝榮等人在質詢中表示，河川的有機污染源，會讓河川溶氧不足，水質變臭，而在眾多河川污染源中，一般家庭生活污水更是佔河川有機污染源的一半以上，家庭污水的處理，不能等閒視之。

邱素貞等人表示，依規定，台中市100戶以上的大型社區大樓，應該要設置污水處理設施，環保局目前列管數量大約有550處，至今共擇定255處社區試辦，希望擴大辦理家數，讓全市大型社區大樓住戶都能重視並維護污水處理設施處理功能。