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中央社

改善肥胖問題 越南擬對含糖飲料課重稅

中央社2018/05/31 12:51
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社河內31日電）越南財政部提出5項稅法的修正草案，其中以改善成人與幼童肥胖問題為由，擬定對含糖飲料課徵特別消費稅及調漲加值稅，引起業者與消費者關注。

越南財政部表示，越南肥胖成人占全國人口的25%，5歲以下幼童肥胖比率更從2010年的0.6%躍升到2015年的5.3%，其中胡志明市幼童肥胖比率高達10.8%，遠高於世界與亞洲幼童肥胖平均比率，也高出發展中國家的水準。

越南財政部以此為由提出上述草案，表示調漲含糖飲料的稅務，將有助解決肥胖問題及降低含糖飲料對民眾身體健康的負面影響。

根據草案，自2019年起將對含糖飲料（乳製品除外）課徵10%的特別消費稅以及將現行加值稅的10%稅率調升至12%。

對含糖飲料課徵特別消費稅及調漲加值稅的方案若生效，預計將為越南帶來每年高達5兆越南盾（約2.2億美元）的稅收。

越南財政部這項草案提出徵求意見後，引起飲料業界與消費者關注，各界反對聲連連。

越南甘蔗與食糖協會表示，對含糖飲料課徵特別消費稅在世界上與區域中並不普遍，亞太地區只有4個國家針對含糖飲料課稅。許多國家雖然採取課徵含糖飲料特別消費稅的措施，但是民眾肥胖比率仍然增加，若干國家因成效不佳而廢除課徵含糖飲料特別消費稅。

經濟專家表示，這項草案若通過生效，不僅會影響飲料製造商、製糖產業和種植甘蔗的農民，也會影響咖啡與茶等相關產業，含糖飲料的價格將上漲12%，使得銷售量大減；因此，建議政府深入思考與研究相關因素，再做決定。（編輯：王同禹）1070531

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