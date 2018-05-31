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中央社

陸空氣品質略進步 逾7成城市仍超標

中央社2018/05/31 12:50
中央社 兩岸 / NOWnews
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（中央社台北31日電）根據中國生態環境部今天發布的「2017中國生態環境狀況公報」顯示，大陸空氣品質雖有改善，但在338個地級及以上城市裡，仍有239個城市空氣品質超標，占比70.7%。

根據公報，2017年大陸338個地級及以上城市裡，有99個城市環境空氣品質達標，占全部城市數的29.3%，比2016年的84個城市達標略有進步，但仍有239個城市環境空氣品質超標，占比70.7%。

338個地級及以上城市平均空氣優良天數比例為78.0%，平均超標天數比例為22.0%，與2016年差不多。PM2.5平均濃度為43微克，比2016年下降6.5%；超標天數比例為12.4%，比2016年下降1.7%。

新京報報導指出，在74個「新標準第一階段監測實施城市」裡，環境空氣品質最差的10個城市，依序是石家莊、邯鄲、邢台、保定、唐山、太原、西安、衡水、鄭州和濟南。空氣品質最好的10個城市依序是海口、拉薩、舟山、廈門、福州、惠州、深圳、麗水、貴陽和珠海。

從區域來看，京津冀地區、長三角地區和珠三角地區的PM2.5平均濃度，分別是64、44、34微克；與2016年相比，京津冀地區、長三角地區分別下降9.9%、4.3%，珠三角地區不降反升6.2%。

2017年，北京PM2.5平均濃度58微克，比2016年下降20.5%，顯示去年雷厲風行的煤改氣、煤改電確有收到成效。

中國生態環境部環境監測司司長劉志全今天在公報發布會稱，2017年中國大陸空氣和水環境品質進一步改善，土壤環境風險有所遏制，生態系統格局總體穩定，核與輻射安全得到有效保障，人民群眾切實感受到生態環境品質的積極變化。（編輯：楊昇儒/林克倫）1070531

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