陸空氣品質略進步 逾7成城市仍超標

（中央社台北31日電）根據中國生態環境部今天發布的「2017中國生態環境狀況公報」顯示，大陸空氣品質雖有改善，但在338個地級及以上城市裡，仍有239個城市空氣品質超標，占比70.7%。

根據公報，2017年大陸338個地級及以上城市裡，有99個城市環境空氣品質達標，占全部城市數的29.3%，比2016年的84個城市達標略有進步，但仍有239個城市環境空氣品質超標，占比70.7%。

338個地級及以上城市平均空氣優良天數比例為78.0%，平均超標天數比例為22.0%，與2016年差不多。PM2.5平均濃度為43微克，比2016年下降6.5%；超標天數比例為12.4%，比2016年下降1.7%。