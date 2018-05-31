南印立百病毒疫情增2死 憂院內感染

（中央社記者康世人新德里31日專電）印度克勒拉省立百病毒疫情再增2名死亡病例，死亡人數達16人，衛生官員懷疑是醫院內感染，且院內還有另一人接受檢測後也呈陽性反應，讓人擔心疫情是否院內爆發。

此外，有一名休假時待在克勒拉省的印度陸軍軍人，疑似感染立百病毒（Nipah virus）在返回加爾各答的部隊後死亡，當局正在調查。

「印度斯坦時報」（Hindustan Times）今天引述克勒拉省（Kerala）衛生官員談話說，又有兩人死於立百病毒，死於立百病毒的人數已達16人。