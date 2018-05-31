川金會搶救大作戰 兵分三路如火如荼籌備

籌備過程通常歷時數月，如今壓縮在數日內完工，美國和北韓官員兵分三路舉行會談。「紐約時報」（NYTimes）概述各地與會人士和可能的會談內容如下：

（中央社東京31日綜合外電報導）美國總統川普取消與北韓領導人金正恩的高峰會又改變心意後，兩國官員兵分三路，展開搶救「川金會」大作戰，盼讓這場歷史性高峰會如期於6月12日在新加坡登場。

然而他們肩負重任：尋找非核化之路。

分析家認為，蓬佩奧將設法釐清北韓對自身核子計畫的立場，蓬佩奧先前兩度訪問平壤與金正恩會面，或許仍是霧裡看花，金英哲當時也參與那些會談。

日本東京的北韓僑校朝鮮大學（Korea University）副教授李柄輝（Ri Pyong Hwi）說：「他們得解決的分歧，在於邁向非核化的路徑圖。」「他們如何縮小分歧是重點。」

蓬佩奧昨夜返回飯店後被問到晚餐狀況，僅回說「很棒」。至於有哪些菜色，他說有「美國牛肉」。

●新加坡：聚焦在後勤工作

要讓川金會順利舉行，將必須非常注意各種細節。新加坡是金正恩2011年執政以來出訪最遠的地方，對他和川普而言，維安問題極為重要。

被視為北韓「大內總管」的國務委員會部長金昌善（Kim Chang Son）與白宮副幕僚長哈金（Joe Hagin）率領的美方代表團都在28日抵達新加坡，商討維安措施、各項會議的時間地點和與會人員、以及開放媒體採訪的活動等。鑒於川普和金正恩都愛讓媒體拍照，金昌善和哈金或許會考量一些醒目的地點。

金昌善搭機前往新加坡途中，同行的記者曾看到他閱讀簡報，上頭寫著：「為保美國和北韓高峰會有成果，確保金正恩領導人安全最重要。」

●南北韓非軍事區（DMZ）：敲定議程

川普上週致函金正恩取消高峰會，可能的引爆點之一，就是北韓外交部次長崔善熙（Choe Son Hui）在聲明中批評美國副總統彭斯（Mike Pence）將北韓與利比亞相提並論，說他的發言「無知且愚蠢」。

不過她已代表北韓，與美國駐菲律賓大使金成（Kim Sung）率領的美方代表團會談，雙方27日在南北韓非軍事區的停戰村板門店會面。

這些外交官員和資深專家可能在商討川金會議程，美方希望取得金正恩詳細承諾，說北韓願棄核武計畫。分析家說，崔善熙和金成很可能在草擬川金會上可望公布的宣言，談及北韓宣告棄核，以及美國保證不會干涉北韓政權或要求北韓改善侵犯人權行為。

國務院官員說，在紐約、南北韓非軍事區和新加坡的會議結束後，蓬佩奧將向川普提供建言，談及川金會籌備工作是否有足夠進展。（譯者：盧映孜/核稿：徐睿承）1070531