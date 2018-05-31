促轉會揭牌 蔡總統：與威權時代做個了斷

總統提到，幾週前到綠島為國家人權博物館揭牌，她聽到受難者蔡焜霖仍然在問「誰殺了我的朋友」；隔一天白色恐怖景美紀念園區揭牌，政治受難者陳中統在問「當年是誰告的密」。

蔡總統致詞指出，台灣民主化已經超過30年，過去不是沒有意識到轉型正義的重要性，但相關工作只停留在發放補償金或是頒發回復名譽證書等這些作業。

（中央社記者葉素萍台北31日電）行政院促進轉型正義委員會今揭牌，總統蔡英文說，「現在不做，我們將永遠錯過對歷史交代的機會」；這是要與威權時代做個了斷的時候，只有跨出這一步，台灣民主才算真正鞏固。

蔡總統說，過去政府一直沒有做到系統性的真相調查，沒有釐清加害者的責任，也沒有為政治受難者建立司法平反的機制。

她說，這些工作沒有做好，讓台灣困在歷史傷痕當中，無法進入對話以及和解的階段，今天終於要走出這個困境。

蔡總統提到，德國、南非、韓國等例子；她並說，促轉會成立之後會與許多國家一樣，擁有專門推動轉型正義的機構。

她說，促轉會第一個任務就是提出一份威權統治時期的真相報告，「這份調查報告不會關起門來寫」，她期許促轉會要把調查報告的產生過程視為一種社會對話，擴大撰寫團隊的組成，團隊要運用更嚴謹的研究方法，更多新出土的檔案史料，完成一份禁得起嚴格檢驗、同時被各界所認同的調查報告；要告訴台灣社會，國家當年做錯了什麼，誰該負責，體制問題在哪裡，如何確保不會再犯。

蔡總統說，台灣的轉型正義將從國際經驗中學習，但她也相信，台灣的成果不但會具有國際水準，也會把具有台灣特色的轉型正義回饋給國際社群。

蔡總統強調，促轉會是一個推動轉型正義的機關，也是民主政治的創新基地，將在這裡深化社會對話模式，興起歷史的反省，帶領整個社會重新認識台灣共同的過去，也要打造共同的未來。

她說，「我們可能是最後一個威權體制的參與者和受害者同時生活在島嶼的世代」，「現在不做，我們將永遠錯過對歷史交代的機會」。

蔡總統指出，領導南非實現轉型正義的屠圖(Desmond Tutu)主教曾提醒世人，任何人都無權說讓過去的事就過去吧，除非直視過去的核心，否則就不斷會被過去所糾纏；她說，「這是我們要與威權時代做個了斷的時候，只有跨出這一步，台灣的民主才算是真正地鞏固」。（編輯：林孟汝）1070531