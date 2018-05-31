拿習近平比康熙？ 陸官方智庫力捧長期執政

中國全國人民代表大會3月以2958贊成、2票反對通過修憲，刪除國家主席、國家副主席的兩屆任期限制後，國際輿論均指這是為習近平無限期執政鋪路，北京當局對此保持低調。

文章並稱：「適當延長領導人任期，有利於一張藍圖繪到底，有利於確保發展規劃的長期性、政策執行的穩定性和幹部隊伍的純潔性。」

（中央社台北31日電）中國今年3月透過修憲刪除國家正副主席任期限制後，中國官方智庫近日一改當局低調立場，發表文章以清朝康熙皇帝等人為例，聲稱長期執政有利國家穩定，並反批西方選舉制度是政治分贓。

綜合香港01、明報報導，中國社會科學院旗下的國家文化安全與意識形態建設研究中心，近日刊載中國國家廣播電視總局發展研究中心黨委副書記崔承浩等人的文章，宣稱「強大的領導人」必須有適當的任期時間，才能保證發展規劃的長期性和政策執行的穩定性。

這篇題為「領導人長期執政對國家保持長期穩定發展的重要意義」的文章聲稱，中國按形勢發展延長任期，「絕不是搞終身制」，修憲是「黨心所向，民心所向，是對歷史使命的勇敢擔當，也是最大的實事求是」。

文章除了以中國清朝康熙皇帝、俄羅斯彼得大帝為例，指兩人長期執政功績卓著，還提到俄羅斯總統普京、美國前總統小羅斯福以及南韓前總統朴正熙等幾名長期連任的領袖，強調「非常時期，非常之舉，非常之功」，在國家命運的重要轉折關頭，更能看出這些領導人長期執政的重要性和必要性。

文章還批評「西方國家所謂的選舉制、政黨定期輪換，實質是一種政治分贓」，代表資本家利益的政府，對內無暇顧及國家發展長期規劃，對外「今日退群，明天毀約」，嚴重敗壞國家聲譽、擾亂國際秩序。（編輯：繆宗翰/楊昇儒）1070531