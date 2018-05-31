史瓦帝尼國王6月訪台 外交部：未提新合作計畫

另外，總統蔡英文29日與訪台的摩依士（JovenelMoise）簽署聯合公報，兩國元首達成共識，同意成立高階工作小組，60天內共同規劃海地經濟發展、基礎建設及吸引投資等領域架構及新合作條件。

外交部發言人李憲章上午在外交部例行新聞說明會回應媒體詢問史國是否事前提出新援助計畫時表示，是否新增合作項目，目前沒這樣的訊息。政府非常歡迎恩史瓦帝三世（King Mswati Ⅲ），兩國目前的合作計畫進行順利。

（中央社記者侯姿瑩台北31日電）繼海地總統摩依士訪台後，非洲友邦史瓦帝尼國王也將於6月訪台；外交部今天表示，歡迎史王恩史瓦帝三世訪問；至於是否新增雙邊合作項目，外交部說，目前沒這樣的訊息。

媒體問及，60天是否為海地給台灣的最後通牒？李憲章表示，聯合公報對兩國來說很重要，除重申兩國邦誼，也確認雙方合作推動深化雙邊關係意向。

他說，摩依士訪台確認兩國邦誼穩固，60天是海地期待，希望台灣針對海地提出的請求，在最快時間內有相關規劃與後續推動方式，與海地討論，「這是一個意願的表達」，非最後通牒。

李憲章表示，電力、農業發展是海地總統重要施政目標之一，政府站在忠實友邦立場，根據台灣能力協助改善海地民眾生活，也配合海地政府施政目標，「這是很務實的考量」。（編輯：李明宗）1070531